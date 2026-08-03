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La FA retirará su apoyo a Gianni Infantino como presidente de la FIFA tras la polémica por la venta del Mundial
Infantino se enfrenta a una presión cada vez mayor por parte de las naciones británicas
La Federación Inglesa de Fútbol se dispone a distanciarse formalmente del liderazgo de Infantino, lo que señala un cambio significativo en los pasillos del poder en Wembley. Siguiendo el ejemplo de la Federación de Fútbol de Gales, que se convirtió en la primera federación miembro en retirar oficialmente su apoyo, se espera que Inglaterra haga lo mismo para forzar la salida del dirigente suizo-italiano de su cargo. Según Independent, la FA está preparando actualmente el envío de una carta formal a la FIFA para retirarle su respaldo, aumentando aún más la presión sobre un presidente cuyo reinado de una década está ahora sometido al escrutinio más intenso de su carrera.
La polémica surge de la propuesta de creación de «FIFA Forward Enterprise» (FFE), que pretendía vender una participación del 20 por ciento de los activos de la FIFA a inversores privados. Thrive Eternal, un grupo liderado por Joshua Kushner, había sido señalado, según las informaciones, como el principal inversor. La lectura política de la operación se complicó aún más por los vínculos familiares de Kushner con la administración Trump, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido desde entonces en que no había hablado sobre el plan de venta con Infantino antes de que fuera descartado.
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La UEFA amenaza con un boicot y con emprender acciones legales
El organismo rector europeo, la UEFA, ha sido el crítico más contundente de la oferta de privatización, y en un momento llegó a amenazar con boicotear todas las competiciones de la FIFA. Eso habría incluido el próximo Mundial femenino y el torneo masculino de 2030, una medida que habría arruinado de hecho el prestigio del organismo rector mundial. La UEFA confirmó, después de que Infantino aparcara sus planes, que había perdido la confianza en su liderazgo y ahora ha escrito al presidente de la FIFA para confirmar que está «considerando activamente» emprender acciones legales en relación con el plan de venta.
Las consecuencias no se han limitado a organizaciones externas, ya que Infantino se enfrenta a una rebelión interna dentro de su propia administración. El asesor principal Carlos Cordeiro dimitió en protesta por los planes, mientras que, según se informa, el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, afirmó que el presidente había «engañado» al personal de la FIFA sobre la naturaleza de las negociaciones. La falta de consulta también enfureció a la Concacaf y a la Confederación Asiática de Fútbol, que mostraron su indignación por haber sido mantenidas al margen sobre el futuro del torneo.
Figuras políticas y directivos exigen cambios
La reacción ha alcanzado los niveles más altos de la vida política, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ha afirmado que Infantino es el «hombre equivocado» para liderar la FIFA. La sensación de que el liderazgo actual ya no está a la altura de su cometido está ganando fuerza en todo el continente, a pesar de que Infantino sigue teniendo prevista, por ahora, su candidatura a la reelección en marzo de 2027.
El intento de Infantino de virar hacia la inversión privada fue visto por muchos como un intento desesperado de consolidar el poder financiero al margen de las estructuras tradicionales del fútbol. La etiqueta de «acuerdo cutre hecho en los despachos» aplicada por la UEFA sugiere una ruptura de la confianza necesaria para gestionar el activo más lucrativo del fútbol mundial.
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División global sobre el liderazgo de la FIFA
Mientras Europa y partes de Norteamérica están en abierta rebelión, Infantino sigue manteniendo un bloque de apoyo en otras regiones. Varias federaciones africanas y asiáticas, incluidas las de Marruecos, Egipto y Catar, han expresado públicamente su apoyo al presidente durante el fin de semana. A medida que se acerca la elección de marzo de 2027, el panorama de la política de la FIFA está cambiando rápidamente. La retirada del apoyo de la FA no es solo un gesto simbólico, sino un movimiento táctico diseñado para animar a otras naciones a expresar sus preocupaciones. Si un número suficiente de asociaciones sigue ese camino, la posibilidad de un Congreso Extraordinario de la FIFA se convertirá en una realidad.
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