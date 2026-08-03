La Federación Inglesa de Fútbol se dispone a distanciarse formalmente del liderazgo de Infantino, lo que señala un cambio significativo en los pasillos del poder en Wembley. Siguiendo el ejemplo de la Federación de Fútbol de Gales, que se convirtió en la primera federación miembro en retirar oficialmente su apoyo, se espera que Inglaterra haga lo mismo para forzar la salida del dirigente suizo-italiano de su cargo. Según Independent, la FA está preparando actualmente el envío de una carta formal a la FIFA para retirarle su respaldo, aumentando aún más la presión sobre un presidente cuyo reinado de una década está ahora sometido al escrutinio más intenso de su carrera.

La polémica surge de la propuesta de creación de «FIFA Forward Enterprise» (FFE), que pretendía vender una participación del 20 por ciento de los activos de la FIFA a inversores privados. Thrive Eternal, un grupo liderado por Joshua Kushner, había sido señalado, según las informaciones, como el principal inversor. La lectura política de la operación se complicó aún más por los vínculos familiares de Kushner con la administración Trump, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido desde entonces en que no había hablado sobre el plan de venta con Infantino antes de que fuera descartado.