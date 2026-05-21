La FA investiga al Southampton por espiar a tres clubes de la Championship, tras la exclusión de los Saints de la final de play-off contra el Hull

La FA investiga al Southampton por el «spygate» de la Championship, tras admitir el club que espió los entrenamientos de tres rivales en las 72 horas previas a sus partidos.

La EFL ya le impuso fuertes sanciones: lo excluyó de los play-offs, le quitó el lugar en la final y devolvió al Middlesbrough para que jugara contra el Hull City en Wembley. Además, le restó cuatro puntos para la próxima temporada. El club apeló, pero el miércoles por la tarde el recurso fue rechazado.