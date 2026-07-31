Los clubes de toda la pirámide del fútbol inglés deben asegurarse ahora de que todos los jugadores y miembros del personal comprendan plenamente las graves consecuencias de esta actualización del reglamento antes de que arranque la competición. Este marco más estricto llega mientras los equipos ultiman sus preparativos para la próxima temporada 2026-27. Está previsto que la temporada de la Premier League comience el 21 de agosto, cuando el vigente campeón, el Arsenal, reciba al recién ascendido Coventry City.