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La FA endurece su postura contra los abusos discriminatorios al ampliar la suspensión mínima para jugadores y personal técnico
La FA endurece las sanciones por conducta indebida
La FA ha endurecido oficialmente las sanciones por incumplimientos de la Regla E3.2, que abarca conductas indebidas discriminatorias relacionadas con la raza, el origen étnico, la religión, el género, la orientación sexual o la discapacidad. En temporadas anteriores, las suspensiones por estas infracciones agravadas oscilaban entre seis y 12 partidos. El organismo rector ha establecido ahora una nueva sanción mínima de referencia de 10 partidos de suspensión para cualquier jugador o miembro del cuerpo técnico declarado culpable.
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El organismo rector emite un comunicado
La FA subrayó que estas medidas más firmes se han introducido como parte de un compromiso claro para erradicar todas las formas de discriminación del fútbol inglés. Su comunicado decía: «Aunque en los últimos años se han logrado avances significativos, la conducta discriminatoria sigue siendo un desafío en todo el fútbol. Son necesarias medidas reforzadas para combatir esta conducta aborrecible».
La Comisión mantiene poderes discrecionales
Aunque la sanción base se ha elevado a 10 partidos, las comisiones reguladoras independientes conservan la facultad de ajustar la duración de las suspensiones en función de las circunstancias específicas. Aun así, se podrán imponer sanciones más severas si concurren factores agravantes significativos, mientras que una reducción a seis partidos de suspensión solo se considerará si el infractor admite la infracción a la primera oportunidad. Además, quienes cometan infracciones reiteradas se enfrentan a suspensiones superiores a 12 partidos o a sanciones por tiempo determinado en los casos más graves.
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Los clubes se adaptan antes del inicio del partido
Los clubes de toda la pirámide del fútbol inglés deben asegurarse ahora de que todos los jugadores y miembros del personal comprendan plenamente las graves consecuencias de esta actualización del reglamento antes de que arranque la competición. Este marco más estricto llega mientras los equipos ultiman sus preparativos para la próxima temporada 2026-27. Está previsto que la temporada de la Premier League comience el 21 de agosto, cuando el vigente campeón, el Arsenal, reciba al recién ascendido Coventry City.
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