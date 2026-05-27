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La FA acusa al Chelsea de conducta indebida por un incidente ocurrido durante el primer partido de Liam Rosenior hace cuatro meses
Medidas disciplinarias por la polémica de la Copa
La FA ha confirmado que el Chelsea ha sido acusado formalmente de conducta indebida tras una investigación sobre los incidentes ocurridos durante su victoria en la tercera ronda contra el Charlton Athletic hace cuatro meses. El partido, que supuso el debut como entrenador del exentrenador Liam Rosenior al frente del Charlton, terminó con una contundente victoria por 5-1 a favor de los Blues, pero las celebraciones se han visto ahora empañadas por las sanciones oficiales.
La decisión se basa en informes de árbitros y personal de seguridad sobre la conducta de los aficionados del Chelsea desplazados.
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Denuncias concretas de conducta indebida
La FA acusa al Chelsea de falta de control de su afición en la segunda parte del partido contra el Charlton. El incidente, ocurrido poco antes de la hora de juego, se considera una infracción de las normas de conducta de los encuentros profesionales.
En un comunicado del miércoles, la FA declaró: «El Chelsea FC ha sido acusado de conducta indebida en su partido de la FA Cup contra el Charlton Athletic FC el sábado 10 de enero. Se alega que, sobre el minuto 56, el club no evitó que espectadores o aficionados, incluso impostores, se comportaran de manera inapropiada, ofensiva, abusiva o insultante con referencias, explícitas o implícitas, a la religión o las creencias».
Un mal comienzo para el debut de Rosenior
El incidente ocurrió en el debut de Rosenior como entrenador del Charlton Athletic. A pesar del entusiasmo por su llegada, el ambiente en The Valley se ensombreció por el presunto comportamiento de la grada visitante, mientras el Chelsea dominaba con goles de Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto y Enzo Fernández en la victoria 5-1.
El Chelsea acabó perdiendo la final de la FA Cup 1-0 contra el Manchester City. Rosenior, por su parte, fue destituido el 22 de abril tras cinco derrotas ligueras consecutivas sin marcar, la peor racha del club desde 1912.
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Próximos pasos y la fecha límite del Chelsea
El Chelsea debe decidir antes del viernes 29 de mayo si prepara su defensa o acepta las conclusiones de la FA. De hallarse culpable, podría ser multado o sufrir restricciones de acceso al estadio.