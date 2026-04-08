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La experiencia inglesa... El Bayern de Múnich asciende a la cima de la gloria a costa de la Premier League

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
V. Kompany
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
España
Alemania
Bélgica
Inglaterra
Francia
Colombia

Un nuevo capítulo en la historia de un club que no deja de evolucionar

No parece que el trono del Bayern de Múnich se vea amenazado fácilmente en Alemania, ya que el club bávaro suele ejercer un férreo dominio sobre los campeonatos nacionales y confirma, año tras año, que es la fuerza más constante y dominante del fútbol alemán.

A nivel europeo, el Bayern no se queda fuera del círculo de los grandes, sino que sigue estando siempre presente como uno de los principales candidatos al título de la Liga de Campeones, gracias a una larga historia de éxitos y a una experiencia que le permite conocer bien el camino hacia los grandes podios.

Pero tras esta estabilidad se perfila una historia diferente, ya que el gigante alemán ha comenzado en los últimos años a sacar partido del mercado de la Premier League, no solo como destino para fichajes, sino como fuente para remodelar su identidad futbolística.

Con el fichaje de Harry Kane y la incorporación de Luis Díaz y Michael Olise, además del entrenador Vincent Kompany, parece que el Bayern está construyendo su camino hacia la gloria con herramientas inglesas, en una paradoja que añade un nuevo capítulo a la historia de un club que no deja de evolucionar.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    A las puertas de las semifinales

    El Bayern de Múnich está a un paso de clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones, tras imponerse al Real Madrid en su propio estadio, el «Santiago Bernabéu», por 2-1, ayer martes por la noche, en el partido de ida de los cuartos de final.

    El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Allianz Arena para determinar quién se clasifica para las semifinales y se enfrentará al ganador del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool.

    Más allá de la victoria, el Bayern de Múnich cuajó una actuación magnífica y estuvo a punto de salir del Bernabéu con un marcador más abultado, de no ser por el desperdicio de ocasiones claras, especialmente en los últimos minutos, lo que convierte al equipo bávaro en un firme candidato al título europeo.

    El Bayern cuenta con una línea de ataque procedente en su totalidad de la Premier League, liderada por el letal delantero Harry Kane (Tottenham), junto a los brillantes extremos Michael Olise (Crystal Palace) y Luis Díaz (Liverpool), bajo la dirección técnica de Kompany (Burnley).

    Toda la línea ofensiva contribuyó a los dos goles del Bayern ante el Real Madrid: Díaz marcó el primero y Harry Kane anotó el segundo, tras una asistencia de Oliase.

    Leer también: Análisis: El Bayern desperdicia una amplia victoria en el Bernabéu... 60 minutos que ponen de manifiesto la impotencia del Real Madrid


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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Responsable del proyecto

    A pesar del sorprendente descenso con el Burnley, la decisión de nombrar a Vincent Kompany director técnico del Bayern de Múnich en 2024 suscitó muchos interrogantes. Un entrenador que no había logrado mantener a su equipo en la Premier League se encontró de repente al frente del cuerpo técnico de uno de los clubes más grandes del mundo.

    Sin embargo, en los pasillos del club bávaro, la visión era diferente; la directiva vio en Kompany a un gran proyecto de entrenador, dotado de una personalidad de líder e ideas modernas que encajan con el fútbol europeo actual, lejos de los juicios superficiales vinculados a su última experiencia.

    Con el paso del tiempo, esta apuesta comenzó a dar sus frutos sobre el terreno de juego, ya que Kompany ha dirigido al equipo bávaro esta temporada en 44 partidos de diferentes competiciones, en los que ha logrado 38 victorias, frente a 4 empates y solo 2 derrotas.

    Y los indicios positivos no se detuvieron ahí, sino que se extendieron para confirmar que el Bayern está cosechando los frutos de esta elección, después de que el equipo impusiera su personalidad a nivel local y europeo, por lo que parece que Kompany, que llegó en medio de las dudas, se ha convertido en una de las claves más destacadas del éxito del nuevo proyecto bávaro.

    Lea también: La eliminación del Real Madrid empieza con cautela... Kompany rechaza celebrar antes de tiempo


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    La oportunidad de tu vida

    Tras años de brillantez con la camiseta del Tottenham Hotspur, Harry Kane se ha consolidado como uno de los delanteros más destacados de la Premier League y del mundo entero, gracias a sus excepcionales cifras goleadoras y a la constancia de su rendimiento a lo largo de las temporadas; su nombre siempre ha estado presente en lo más alto de la clasificación de goleadores, y se convirtió en el objetivo de los grandes clubes europeos cuando decidió abandonar los Spurs.

    Este brillante rendimiento llevó al Bayern de Múnich a entrar con fuerza en la pugna por su fichaje, logrando cerrar el «fichaje del siglo» en 2023 a pesar de la feroz competencia de varios grandes clubes. Un fichaje que no fue solo un refuerzo ofensivo, sino un claro mensaje de que el club bávaro busca mantener su supremacía continental con los mejores elementos posibles.

    Desde su llegada a Múnich, Kane no tardó en demostrar su valía, ya que rápidamente se convirtió en la figura más destacada de la delantera, ofreciendo un rendimiento que refleja su gran experiencia y su capacidad para adaptarse rápidamente al fútbol alemán.

    Solo esta temporada, Harry Kane ha disputado 41 partidos con el Bayern de Múnich en diferentes competiciones, y ha logrado marcar 49 goles y dar 5 asistencias, teniendo en cuenta que compite con fuerza por el título de la Bota de Oro, especialmente porque ha marcado 31 goles en la Bundesliga hasta ahora.

    En total, el capitán de la selección inglesa ha disputado 137 partidos, en los que ha marcado 131 goles y ha dado 31 asistencias, lo que confirma su enorme poderío goleador.

    Lea también: Harry Kane, a pesar de la victoria: «Nos faltó el toque final ante el Real Madrid».


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    La explosión de Oise

    Michael Olise no gozó de tanto protagonismo durante su etapa en el Crystal Palace; a pesar de su evidente talento, siguió siendo más una promesa que una estrella consagrada, pero su fichaje por el Bayern de Múnich en 2024 le abrió nuevas puertas para destacar en el mundo del fútbol.

    Desde el inicio de su primera temporada con la camiseta del gigante bávaro, Olise se ha convertido en una de las armas ofensivas más destacadas, ofreciendo un rendimiento sobresaliente que lo ha situado rápidamente entre los mejores extremos derechos del panorama mundial.

    Su nombre ya no está lejos de las comparaciones con los grandes, ya que ha comenzado a entrar en la competencia con talentos excepcionales como Lamine Yamal, gracias a sus asombrosas habilidades individuales que le dan ventaja en los duelos uno contra uno.

    Olisé destaca por una rara combinación de habilidad y precisión, ya que aúna regates decisivos y pases milimétricos que marcan la diferencia, además de potentes disparos desde fuera del área, lo que aporta al Bayern una dimensión ofensiva adicional que refuerza su poderío en ataque.

    Esta temporada, Olise ha disputado 41 partidos con el Bayern de Múnich en todas las competiciones, y ha logrado marcar 16 goles y dar 29 asistencias.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Una pieza fundamental

    Luis Díaz no solo fue un extremo destacado durante su etapa en el Liverpool, sino también un jugador capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos, gracias a su velocidad, su habilidad y su capacidad para penetrar en la defensa rival. Sin embargo, su fichaje por el Bayern de Múnich le ha brindado un mayor margen para brillar.

    Desde su llegada, Díaz no tardó en imponerse como una de las piezas fundamentales de la alineación, convirtiéndose en una pieza indispensable en la línea de ataque, gracias a la versatilidad de sus funciones y a su capacidad para influir en todos los aspectos del juego ofensivo.

    El papel del astro colombiano no se limita solo a marcar goles, sino que se extiende a la creación de ocasiones y la generación de oportunidades, además de sus habilidades individuales que le permiten destacar en los duelos directos y dar ventaja a su equipo en el último tercio del campo.

    Con este rendimiento integral, Díaz se ha convertido en una pieza fundamental del sistema ofensivo del Bayern, un jugador que «lo hace todo» sobre el terreno de juego y que refleja claramente cómo el club ha sabido aprovechar la experiencia de la Premier League para crear un equipo más completo y peligroso.

    En la presente temporada, Luis Díaz ha disputado 40 partidos con el Bayern de Múnich en todas las competiciones, en los que ha marcado 23 goles y ha dado 18 asistencias.

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