El Leipzig ha anunciado a Demichelis como nuevo entrenador tras la salida de Ole Werner. El argentino, de 45 años, firmó con los Red Bulls hasta 2028.

Para ficharlo, el gigante alemán activó la cláusula de rescisión de su contrato con el Mallorca, renovado apenas tres semanas antes. Con experiencia como técnico en España, México y Argentina, el excentral llega avalado por un palmarés internacional que el club valora enormemente.