La exestrella del Arsenal y de Francia afirma que lamenta haber rechazado la oferta del Real Madrid para quedarse en el Arsenal

Vieira se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo durante sus nueve años en el norte de Londres, donde ganó tres Premier Leagues. Su dominio en Highbury atrajo al Real Madrid de los «Galácticos», que intentó ficharlo varios años sin éxito.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el francés admitió que su lealtad al Arsenal le impidió fichar por el club más grande del mundo: «Solo me arrepiento de no haber ido al Real Madrid. Me lo propusieron durante cuatro años seguidos. El último año dije que sí, todos los acuerdos estaban cerrados, pero luego lo pensé mejor. Quería demasiado al Arsenal», explicó.