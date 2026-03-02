AFP
La ex estrella del PSG podría regresar a la selección italiana casi tres años después de su última convocatoria para la repesca del Mundial
Verratti, listo para un sorprendente regreso a la selección italiana tras unas conversaciones positivas.
La noticia llega a través del experto en fichajes Nicolò Schira, quien sugiere que el puente entre el jugador y la selección nacional se ha reconstruido en un tiempo récord. Schira informa de que en las últimas horas se ha producido un contacto directo positivo entre ambas partes, y Verratti ha confirmado su disponibilidad y voluntad de volver a vestir la camiseta de la Azzurri, algo que pocos habrían previsto dada su larga ausencia de la escena internacional. Su regreso marcaría el final de un largo exilio que muchos daban por definitivo tras su retirada del panorama europeo.
Gattuso apuesta por la experiencia para afrontar la presión de los play-off.
La decisión de reintegrar a Verratti en el equipo es una clara declaración de intenciones de Gattuso, quien tomó las riendas con la misión de restaurar el orgullo italiano tras el fracaso de la campaña de clasificación para el Mundial bajo la dirección de Luciano Spalletti. A pesar de que Verratti ha jugado fuera de la élite europea, en el Al-Arabi y el Al-Duhail, su pedigrí sigue siendo indiscutible. El experimentado centrocampista ha estado jugando en Qatar con el Al-Arabi y el Al-Duhail desde que dejó el París Saint-Germain, y su ausencia de las convocatorias de Italia en los últimos años había llevado a muchos a asumir que su carrera internacional había terminado. Ahora, parece que Gattuso está dando prioridad al liderazgo veterano sobre la exuberancia juvenil en un intento por evitar otro desastre en la clasificación para el Mundial.
El enfoque de Gattuso se basa en la creencia de que la capacidad única de Verratti para dictar el ritmo del juego podría ser el factor decisivo en el cauteloso entorno de la eliminatoria contra Irlanda del Norte el 26 de marzo, que, en caso de ganar, irá seguida de un partido contra Gales o Bosnia y Herzegovina el 31 de marzo. Sin embargo, Gattuso, que mantiene una estrecha relación personal con el centrocampista, ha decidido claramente que su calidad técnica y su experiencia podrían ser muy valiosas durante la gran presión de los partidos de repesca. Es una decisión audaz, pero no del todo sorprendente dada la personalidad de Gattuso, que busca estabilizar un barco que se ha tambaleado con frecuencia en el camino hacia los grandes torneos en los últimos años.
Desafiando las adversidades tras su traslado a Oriente Medio
Cuando Verratti cambió el Parque de los Príncipes por Oriente Medio, la mayoría de los críticos lo consideraron como una suave retirada del fútbol competitivo de alto nivel. El ritmo de la liga qatarí es muy diferente al rigor de la Liga de Campeones, lo que ha suscitado dudas sobre su forma física y su agilidad. Sin embargo, el atractivo de representar a su país por última vez parece haber rejuvenecido al jugador de 33 años. El seleccionador italiano nunca ha sido de los que rehúyen las decisiones decisivas o poco convencionales, y con una plaza en el Mundial en juego, recurrir a uno de los centrocampistas italianos con más talento técnico de su generación tiene una lógica evidente.
La flexibilidad táctica que aporta Verratti podría permitir a Gattuso alternar entre diferentes sistemas, ofreciendo un nivel de retención del balón que pocos otros centrocampistas italianos pueden igualar. Para Verratti, supondría un regreso internacional extraordinario y emotivo, y una oportunidad de escribir un último capítulo en su carrera con la Azzurri que, hasta hace muy poco, parecía haber llegado a su fin. Si consigue salvar la distancia entre su nivel actual y la intensidad que requiere el fútbol internacional de eliminatorias, podría pasar a la historia como uno de los grandes regresos de la historia reciente del fútbol italiano.
¿El capítulo final de una carrera ilustre?
La presencia de Verratti en el vestuario también podría suponer un impulso psicológico para una plantilla que ha tenido problemas para mantener la regularidad. Su experiencia previa como campeón de Europa en 2021 sigue siendo un activo fundamental, y su buena relación con los veteranos del equipo garantiza una reintegración sin problemas. Aunque algunos aficionados puedan cuestionar la conveniencia de convocar a un jugador que no milita en ninguna de las cinco grandes ligas europeas, Gattuso apuesta claramente por el dicho de que «la clase es permanente». Los próximos partidos de la repesca determinarán si esta apuesta da sus frutos o si los mejores días del centrocampista realmente han quedado atrás.
Si Verratti participa y ayuda a Italia a clasificarse para el Mundial, consolidaría su legado como uno de los jugadores más influyentes que ha exportado el país en la era moderna. El viaje desde los suburbios de París al calor de Doha, y finalmente de vuelta al sagrado césped del Stadio Olimpico o San Siro, es una historia digna del escenario más grandioso. Ahora todas las miradas estarán puestas en el anuncio oficial de la convocatoria para ver si el «Pequeño Mago» regresa oficialmente a la selección italiana después de casi tres años de ausencia.
