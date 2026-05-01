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¡La evolución de Bruno Fernandes! El capitán del Manchester United ha perfeccionado sus lanzamientos a balón parado y se acerca al récord de asistencias en la Premier League de Thierry Henry y Kevin De Bruyne
Fernandes, a un paso de batir un récord histórico de asistencias
Fernandes está a punto de igualar uno de los récords de asistencias más emblemáticos de la Premier League. Su pase a Benjamin Sesko ante el Brentford, en la temporada 2025-26, fue el número 19 y lo deja a solo una del récord que comparten Henry y De Bruyne.
Tras no sumar ninguna en sus primeros siete partidos, el capitán del United ha dado un giro espectacular: 19 asistencias en los últimos 24 encuentros. A falta de cuatro jornadas, el histórico umbral de 20 asistencias está a un paso.
Con 70 pases de gol en la competición, ya figura entre los 20 máximos asistidores históricos y, desde su debut en 2020, nadie ha dado más asistencias que él, superando por poco a Mohamed Salah.
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Fernandes explica cómo ha evolucionado su papel
Fernandes atribuye su nuevo rol con Michael Carrick a ajustes tácticos y a la marca de los rivales. El capitán del United también reveló que su técnico le anima a abrirse a las bandas para centrar.
«Se trata de espacios», explicó, según Opta Analyst. «Con los años, los equipos te conocen mejor y te dejan menos espacio que cuando llegaste, así que ahora me muevo más por esa zona con Michael [Carrick]. Ahora me muevo más por esa zona con Michael [Carrick]. Él no quiere que me quede estancado en el centro, así que a menudo me pide que busque ese hueco [de espacio]».
«Los centros hacia afuera son muy peligrosos, mientras que los centros hacia adentro, con menos potencia, son más difíciles de rematar de cabeza».
Dominio de las jugadas a balón parado y audacia creativa
La evolución de Fernandes en jugadas a balón parado ha sido clave en la eficacia ofensiva del United. Esta temporada lleva 10 asistencias en ese tipo de acciones, a solo una del récord de 11 en una temporada, marca que ostenta la leyenda del Liverpool Steven Gerrard.
«A veces es más difícil poner el balón donde hay que ponerlo que hacer un pase normal», explica. «Según cómo vayan los córners y los tiros libres, mis compañeros me dicen dónde lo quieren. A veces lo acierto, otras no tanto».
«Hace cinco años, en un córner solo ponía el balón en el área y esperaba que alguien lo alcanzara. Hoy debo apuntar a un punto concreto, así que a veces es más difícil asistir a balón parado que en juego abierto».
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El último esfuerzo para hacer historia
A falta de cuatro jornadas, Fernandes puede batir el récord de asistencias. El momento ofensivo del United y su papel en la creación lo favorecen.
Mientras tanto, el capitán sigue enfocado en llevar al Manchester United a la Liga de Campeones y podría asegurarse un lugar entre los mejores creadores de la Premier League.