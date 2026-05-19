¡La eterna sequía de títulos termina en el sofá! El Arsenal es campeón tras el tropiezo del Manchester City y 22 años de espera

Con cuatro puntos de ventaja, el Arsenal jugará sin presión el domingo ante el Crystal Palace, seis días antes de la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Para el City, el partido contra el Aston Villa, finalista de la Europa League, será la despedida de Guardiola.

Tres días después de ganar la FA Cup al Chelsea (1-0), el técnico fue el centro de atención tras los rumores sobre su despedida al final de la temporada. Un aficionado visitante había pintado una sábana con el mensaje «¡Pep, quédate!», mientras otros cantaban: «¡Un año más!».

Antes del pitido inicial, el técnico aseguró que la polémica no afectó la preparación. «Cero, absolutamente cero». Y eso que, al parecer, su sucesor ya está decidido: Enzo Maresca, que fue entrenador del equipo sub-23 y segundo de Guardiola en el City, ganador de la Conference League con el Chelsea y campeón del mundo de clubes, y que fue despedido de allí el 1 de enero de 2026.

Los visitantes celebraron primero, pero el gol de Antoine Semenyo fue anulado por fuera de juego (12’). El City solo creó una ocasión, de Haaland (28’), en la primera parte, y Kroupi lo castigó con un magnífico disparo con efecto.

Nico O'Reily (46') falló el empate tras el descanso. El Bournemouth creó más peligro; David Brooks (90') golpeó un poste para los locales.