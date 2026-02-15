AFP
La etapa de Oleksandr Zinchenko en el Ajax podría haber llegado a su fin tras sufrir una lesión devastadora a los dos minutos de su debut en casa
El Ajax «no tiene claro» la gravedad de la lesión de Zinchenko
Zinchenko se lesionó la rodilla izquierda a los dos minutos y medio del partido que el Ajax acabó ganando por 4-1 al Fortuna Sittard el sábado por la noche, tras un choque con Dimitrios Limnios. El jugador tuvo que ser atendido en el campo antes de ser retirado y trasladado al vestuario. El equipo de Fred Grim se alzó con la victoria tras la retirada de Zinchenko gracias a los goles de Jorthy Mokio, Rayane Bounida y un doblete de Mika Godts.
Sin embargo, la temprana retirada del jugador de 29 años empañó el rotundo éxito en casa, aunque Grim admitió tras la victoria que no sabía la gravedad de la lesión.
«Por el momento, no está claro la gravedad de la lesión de Oleksandr Zinchenko», declaró el entrenador del Ajax. «Mañana o pasado mañana se someterá a una resonancia magnética. Esperemos que pronto sepamos más y que no sea demasiado grave».
Según se informa, Zinchenko aceptó una importante reducción salarial para fichar por el Ajax con el fin de mantener vivas sus esperanzas de disputar el Mundial, ya que aspira a capitanear a Ucrania en Norteamérica este verano, aunque existe la preocupación de que ahora se pierda por completo el torneo si Ucrania se clasifica para la fase final.
Su fichaje por el Ajax puso fin a tres años y medio de relación con el Arsenal.
Zinchenko dejó el Arsenal para fichar por el Ajax con un contrato de corta duración tras haber tenido pocos minutos de juego durante una olvidable cesión al Nottingham Forest a principios de esta temporada. El internacional ucraniano solo disputó cuatro partidos de liga con los Tricky Trees debido a una lesión, el último de ellos en la derrota por 2-0 en casa ante el Everton a finales de diciembre.
El fichaje por el Ajax puso fin a la etapa de tres años y medio de Zinchenko en el Arsenal, al que se incorporó procedente del Manchester City en 2022. En el momento de su fichaje por el gigante de Ámsterdam, Zinchenko publicó un mensaje de despedida a los aficionados en su página oficial de Instagram.
«A los Gunners», comenzó Zinchenko. «Nunca olvidaré la forma en que me acogisteis. Todavía recuerdo la emoción que sentí en el primer partido al escuchar vuestro 'Always beliiiiiieeeve'.
Ni siquiera podía soñarlo. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero daros las gracias por todo lo que habéis hecho por mí y por mi familia. Al cuerpo técnico, gracias por darme la oportunidad de formar parte de este increíble club.
A los jugadores, gracias por la experiencia invaluable, los recuerdos fantásticos y por convertirse en amigos para toda la vida. A todo el personal, gracias por su ayuda y por cuidar de mí y de mi familia.
Y, por supuesto, a los aficionados, por su amor, apoyo y críticas, que nosotros, como jugadores, debemos aceptar y trabajar aún más duro. Solo quiero desearles lo mejor y espero que logren todo lo que se propongan.
Una vez Gunner, siempre Gunner. Gracias. @arsenal [emoji de corazón]».
El Ajax sigue invicto tras 10 partidos tras la victoria del sábado.
La contundente victoria del Ajax sobre el Fortuna Sittard amplió su racha invicta a 10 partidos, aunque solo ha ganado seis de esos 10 y solo dos de los últimos cinco, lo que deja al equipo de Grim a 17 puntos del líder de la liga, el PSV, que cayó por sorpresa por 2-1 ante el FC Volendam el viernes.
Grim asumió el cargo de entrenador del Ajax en noviembre, después de que John Heitinga fuera destituido a principios de temporada, antes de que el exdefensa fuera nombrado miembro del cuerpo técnico del Tottenham el mes pasado, antes del despido de Thomas Frank.
El próximo compromiso de Grim y su Ajax será recibir al NEC Nijmegen el próximo fin de semana, en el que el equipo de la Eredivisie buscará prolongar su racha invicta.
¿Qué le depara el futuro a Zinchenko?
Muchos especulan que Zinchenko ha sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior, aunque el club no sabrá más hasta que el versátil centrocampista se someta a una resonancia magnética para determinar la gravedad del problema.
Sin embargo, si Zinchenko ha sufrido una lesión grave de rodilla, su etapa en el Ajax habrá terminado, al igual que su sueño de disputar el Mundial. Ucrania se enfrentará a Suecia en Valencia en su partido de clasificación para el Mundial el mes que viene, cuyo ganador se enfrentará a Polonia o Albania en su intento por conseguir una plaza en Estados Unidos.
