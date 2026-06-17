La estrella sudafricana se perderá el resto de la fase de grupos del Mundial tras recibir una sanción de tres partidos por la tarjeta roja que le mostraron contra México

Antes de su expulsión, Zwane apenas intervino ante México: tocó el balón ocho veces, completó cinco pases y no ganó ningún duelo.

A pesar de esta discreta actuación, el seleccionador de los Bafana Bafana, Hugo Broos, mostró enorme frustración por la expulsión. «La segunda [tarjeta roja], podemos discutirla», declaró Broos a los periodistas tras la derrota en el partido inaugural. «Fue el jugador mexicano quien bloqueaba a mi jugador. Es la decisión del árbitro, y tenemos que aceptarla, pero no creo que [fuera roja]; fue demasiado leve».