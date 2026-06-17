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Moataz Elgammal

Traducido por

La estrella sudafricana se perderá el resto de la fase de grupos del Mundial tras recibir una sanción de tres partidos por la tarjeta roja que le mostraron contra México

Sudáfrica
T. Zwane
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
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Chequia vs Sudáfrica
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La FIFA suspendió tres partidos al centrocampista sudafricano Themba Zwane por la polémica tarjeta roja que recibió ante México en el debut mundialista. El veterano de 36 años se pierde el resto de la fase de grupos, un golpe duro para Hugo Broos y su equipo, que buscan avanzar.

  • El veterano creador de juego deja un gran vacío

    La FIFA suspendió a Zwane por tres partidos tras la polémica tarjeta roja que recibió en la derrota de Bafana Bafana ante México en su debut en el Mundial 2026. El veterano mediapunta, de 36 años, se perderá el resto de la fase de grupos, un duro golpe para Hugo Broos y su plantilla. Con 55 partidos y 12 goles con la selección, su ausencia debilita el ataque. Ahora el equipo debe buscar alternativas para el resto del Grupo A.

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    La comisión disciplinaria amplía la sanción habitual

    Según ESPN, la Comisión Disciplinaria de la FIFA amplió de un a tres partidos la sanción a Zwane, aunque la decisión aún se puede apelar. El centrocampista ingresó en el minuto 61 en el Estadio Azteca el 11 de junio, pero solo jugó 23 minutos. En el 84’, tras revisión del VAR, el árbitro lo expulsó por golpear ilegalmente a Roberto Alvarado. La FIFA consideró la acción una falta grave y añadió dos partidos a la suspensión automática por la roja directa.

  • Dificultades estadísticas antes de la tarjeta roja leve

    Antes de su expulsión, Zwane apenas intervino ante México: tocó el balón ocho veces, completó cinco pases y no ganó ningún duelo.

    A pesar de esta discreta actuación, el seleccionador de los Bafana Bafana, Hugo Broos, mostró enorme frustración por la expulsión. «La segunda [tarjeta roja], podemos discutirla», declaró Broos a los periodistas tras la derrota en el partido inaugural. «Fue el jugador mexicano quien bloqueaba a mi jugador. Es la decisión del árbitro, y tenemos que aceptarla, pero no creo que [fuera roja]; fue demasiado leve».

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sudáfrica se prepara para el partido contra la República Checa

    El cuerpo técnico aún está molesto por la expulsión de Zwane, pero Broos admitió la validez de la roja a Sphephelo Sithole. Sudáfrica se mide a la República Checa en Atlanta el jueves: ambos equipos necesitan reaccionar. La selección europea cayó 2-1 ante Corea del Sur, así que el partido es vital para el mermado conjunto africano, que aspira a avanzar a la siguiente ronda.

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