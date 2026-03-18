La estrella senegalesa lanza un mensaje desafiante tras ser despojada del título de la Copa Africana de Naciones, ya que la CAF otorga la victoria a Marruecos

Al defensa de 30 años, que fue una pieza clave de la defensa senegalesa, se le preguntó por la situación antes del partido de la Europa League del Lyon contra el Celta. Niakhate, quien tras el anuncio de la sentencia publicó una foto suya con la medalla de campeón y el trofeo, dejó claro que una sentencia judicial no puede borrar los recuerdos de su equipo. Declaró: «Por respeto al club y teniendo en cuenta el partido crucial que nos espera, no quiero entrar en demasiados detalles. Ya visteis mi reacción en las redes sociales; hoy mi postura es la misma. Lo que puedo decir es que para mí no ha cambiado nada respecto a lo que vivimos en enero. Tendré tiempo para volver a hablar de ello a su debido tiempo; por ahora, voy a mantener la concentración en el Lyon».