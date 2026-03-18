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La estrella senegalesa lanza un mensaje desafiante tras ser despojada del título de la Copa Africana de Naciones, ya que la CAF otorga la victoria a Marruecos
Una controvertida decisión de la junta directiva anula la resolución definitiva
El panorama futbolístico africano se ha visto sacudido tras la retirada del título a Senegal. Dos meses después del pitido final, la Comisión de Apelación de la CAF anuló el resultado y otorgó a Marruecos una victoria por 3-0 por incomparecencia. La polémica se remonta a los últimos compases del tiempo de descuento, cuando una revisión del VAR concedió un penalti a los anfitriones. Esto provocó una reacción furiosa del seleccionador Pape Thiaw, quien ordenó a sus jugadores abandonar el terreno de juego. Aunque regresaron más tarde para terminar el partido, los árbitros consideraron que se trataba de una infracción del reglamento del torneo, despojando a los Leones de Teranga de su corona, ganada con tanto esfuerzo.
Niakhate se mantiene firme en cuanto a sus logros en el campo
Al defensa de 30 años, que fue una pieza clave de la defensa senegalesa, se le preguntó por la situación antes del partido de la Europa League del Lyon contra el Celta. Niakhate, quien tras el anuncio de la sentencia publicó una foto suya con la medalla de campeón y el trofeo, dejó claro que una sentencia judicial no puede borrar los recuerdos de su equipo. Declaró: «Por respeto al club y teniendo en cuenta el partido crucial que nos espera, no quiero entrar en demasiados detalles. Ya visteis mi reacción en las redes sociales; hoy mi postura es la misma. Lo que puedo decir es que para mí no ha cambiado nada respecto a lo que vivimos en enero. Tendré tiempo para volver a hablar de ello a su debido tiempo; por ahora, voy a mantener la concentración en el Lyon».
Emociones en la prórroga y penaltis fallados
La caótica final disputada en Rabat fue escenario de momentos extraordinarios antes de la victoria por 1-0 de Senegal sobre el terreno de juego. Mientras la mayor parte de la plantilla seguía a su entrenador por el túnel, Sadio Mané permaneció sobre el césped y acabó convenciendo a sus compañeros para que regresaran. Brahim Díaz se adelantó entonces para lanzar el polémico penalti, pero intentó un «Panenka» que Edouard Mendy detuvo sin dificultad. El partido se prolongó hasta la prórroga, donde Papa Gueye marcó el gol decisivo. Sin embargo, debido a la prolongada retirada del campo, el comité de apelación consideró el partido como una derrota por 3-0.
De cara a los compromisos internacionales
La resolución supone un duro golpe para una selección que creía haber asegurado su dominio continental por segunda vez consecutiva. Niakhate, que fue titular en seis de los siete partidos disputados durante la competición, está centrando ahora sus esfuerzos en las ambiciones europeas de su club. Sin embargo, la sombra de esta controvertida decisión se cernirá sobre el próximo parón internacional. Senegal ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
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