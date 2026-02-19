La estrella «loca» del Tottenham es señalada como un «blanco fácil» para los rivales, mientras que el exdelantero de los Spurs explica la principal razón de las dificultades de su antiguo equipo

Romero, que lleva el brazalete de capitán de los Spurs, ha sido protagonista de titulares desafortunados esta temporada. Criticó abiertamente la política de fichajes del equipo tras el empate 2-2 con el Manchester City, en el que jugó a pesar de no encontrarse bien. Tras el partido, publicó en las redes sociales: «Quería estar disponible para ayudarles aunque no me encontraba bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, algo increíble, pero cierto y vergonzoso».

En el siguiente partido del Tottenham, Romero recibió una tarjeta roja durante un choque con el Manchester United en Old Trafford. Esa expulsión resultó costosa, ya que los Spurs cayeron por 2-0. El entrenador danés Thomas Frank solo duró un partido más, una derrota ante el Newcastle, antes de ser relevado de sus funciones.

Los Spurs, que ahora trabajan bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor, han caído al puesto 16 de la tabla de la Premier League, a solo cinco puntos de la zona de descenso. Se está cuestionando si se verán arrastrados a una lucha por la supervivencia.