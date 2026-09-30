La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó el martes por la noche que el versátil delantero regresaría antes de tiempo a casa, privando a Roberto Mancini de una opción clave en ataque para el resto del parón internacional. La decisión se tomó tras una serie de evaluaciones realizadas por los servicios médicos de Italia, que finalmente determinaron que el jugador no se encontraba en condiciones físicas de competir en los partidos de alta exigencia programados para la próxima semana.

Raspadori tuvo que ser sustituido al descanso por una lesión durante la victoria de Italia por 4-1 sobre Turquía en la Nations League, lo que agrava las preocupaciones físicas de la selección después de la salida previa de Nicolo Zaniolo de la concentración antes del partido.