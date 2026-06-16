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England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

La estrella inglesa se pierde el Mundial 2026, un duro golpe para Thomas Tuchel, justo antes del debut contra Croacia

Inglaterra
V. Livramento
T. Tuchel
Inglaterra vs Croacia
Croacia
World Cup
Newcastle
Premier League

El defensa inglés Tino Livramento se pierde el Mundial 2026 por una lesión en la pantorrilla sufrida justo antes del debut contra Croacia, lo que obliga a Thomas Tuchel a modificar la convocatoria.

  • Una lesión grave sacude el equipo

    La FA confirmó que el defensa de 23 años se perderá el torneo por una lesión en la pantorrilla. Es el último revés de una temporada 2025-26 frustrante para la estrella del Newcastle, que solo jugó 17 partidos de la Premier League debido a dos lesiones de rodilla, un desgarro en el isquiotibial en enero que le hizo perderse 15 encuentros y una lesión en el muslo en abril.

    • Anuncios
  • England Training SessionGetty Images Sport

    Se ha activado el protocolo del equipo de emergencia

    Inglaterra convocó de inmediato a Trevor Chalobah, del Chelsea, para reemplazar a Livramento, valorado por su capacidad para cubrir ambas bandas. Ahora regresará a Tyneside para iniciar su rehabilitación.

    LaFA confirmó: «Trevoh Chalobah se incorpora a la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras la lesión de Tino Livramento. El defensa del Chelsea se unirá a la concentración en Kansas City, mientras el resto de la plantilla viaja a Dallas para el debut contra Croacia el miércoles. La FIFA permite reemplazar a un jugador de campo hasta 24 horas antes del primer partido. Livramento, defensa del Newcastle United, se lesionó la pantorrilla el domingo por la tarde. Las pruebas del lunes confirmaron que no podrá seguir en el torneo.»

  • La solidez defensiva se ha puesto a prueba de forma severa

    La ausencia del defensa carga tácticamente a los laterales Reece James, Djed Spence y Nico O’Reilly. Spence usa una máscara protectora y James arrastra problemas físicos crónicos, por lo que la zaga inglesa parece frágil. La confianza de Tuchel en este joven polivalente, pese a sus recientes problemas físicos, le ha explotado en la cara y deja al equipo sin recambios naturales para un exigente verano.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se avecina un calendario de fase de grupos muy intenso

    El cuerpo técnico debe actuar rápido para integrar a Chalobah, aunque no se espera que juegue contra Croacia el miércoles en Dallas. Los Tres Leones tienen un calendario apretado: luego enfrentarán a Ghana y Panamá con pocos días de diferencia. Construir una defensa sólida sin la versatilidad de Livramento será clave para evitar un tropiezo temprano y avanzar a las eliminatorias.

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