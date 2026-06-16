Según The Athletic, el defensa de 23 años se perderá el torneo por una lesión en la pantorrilla. Es el último revés de una frustrante temporada 2025-26 para la estrella del Newcastle, que solo jugó 17 partidos de la Premier League debido a dos lesiones de rodilla, una rotura de isquiotibiales en enero que le hizo perderse 15 encuentros y una lesión en el muslo en abril.