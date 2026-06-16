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La estrella inglesa se perderá el Mundial 2026 justo antes del debut contra Croacia, un duro golpe para Thomas Tuchel
Una lesión grave sacude el equipo
Según The Athletic, el defensa de 23 años se perderá el torneo por una lesión en la pantorrilla. Es el último revés de una frustrante temporada 2025-26 para la estrella del Newcastle, que solo jugó 17 partidos de la Premier League debido a dos lesiones de rodilla, una rotura de isquiotibiales en enero que le hizo perderse 15 encuentros y una lesión en el muslo en abril.
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Se ha activado el protocolo del equipo de emergencias
Según The Athletic, Inglaterra convocará de inmediato a Trevor Chalobah, del Chelsea, para reemplazar a Livramento. La FIFA establece que la Federación Inglesa tiene hasta 24 horas antes del partido del miércoles para inscribir a un sustituto. Livramento, valorado por su capacidad para cubrir ambas bandas, regresará a Tyneside para iniciar su rehabilitación.
La solidez defensiva se pone a prueba
La ausencia del defensa complica la defensa. Reece James, Djed Spence y Nico O’Reilly quedan como laterales. Spence usa máscara facial y James arrastra problemas físicos, por lo que la zaga inglesa parece frágil. La confianza de Tuchel en el polivalente joven, pese a sus recientes problemas físicos, no ha funcionado y deja al equipo sin recambios naturales de cara a un exigente verano.
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Se avecina un calendario de fase de grupos muy apretado
El cuerpo técnico debe integrar rápido a Chalobah: debutan contra Croacia en Dallas. Luego, en pocos días, enfrentarán a Ghana y Panamá. Armar una defensa sólida sin Livramento es clave para avanzar a la siguiente ronda.