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La estrella inglesa explica por qué SABÍA que Thomas Tuchel lo dejaría fuera de la última convocatoria de 35 jugadores, una decisión que ha suscitado polémica
Watkins queda fuera de la convocatoria de Inglaterra para los amistosos de marzo
Watkins debutó con la selección inglesa en 2021 y ha marcado seis goles en 20 partidos con su país; su momento más destacado con la camiseta de los Tres Leones se produjo cuando anotó el dramático gol de la victoria en la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Países Bajos.
Sin embargo, su última aparición con la selección tuvo lugar en octubre de 2025, cuando marcó contra Gales antes de ser sustituido por lesión en el descanso. Se perdió la concentración de noviembre, principalmente debido a un problema de rodilla con el que había estado jugando, y no ha sido incluido en la última convocatoria, en la que se ha dado preferencia a Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin y Dominic Solanke.
El propio Tuchel ha admitido que optó por incluir a Calvert-Lewin y Solanke en lugar de Watkins porque ya sabe lo que el jugador de 30 años puede aportar al equipo.
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El delantero del Aston Villa sigue confiando en su puesto en el Mundial
Watkins respondió a su exclusión de la mejor manera posible el domingo por la tarde, al marcar en la victoria por 2-0 del Villa sobre el West Ham, con lo que el equipo de Unai Emery afianzó su cuarta posición en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.
En declaraciones tras el partido, Watkins admitió que temía quedarse fuera, pero reiteró su confianza en sí mismo y destacó su buen historial general con Inglaterra.
Reveló: «Todo el mundo quiere jugar con su selección, pero me lo esperaba porque mi estado de forma no ha sido muy bueno.
Sé lo que puedo hacer y, cuando me pongo la camiseta de Inglaterra, siento que siempre he rendido bien».
Ya ha comenzado la carrera por convertirse en el suplente de Kane
Aunque jugadores como Calvert-Lewin y Solanke esperarán causar buena impresión durante el parón internacional de marzo, es casi seguro que los delanteros que formen parte de la convocatoria para el Mundial tendrán que conformarse con un papel de suplentes detrás del capitán Kane.
El delantero del Bayern de Múnich ha cuajado otra temporada estelar en Alemania, con 51 goles en todas las competiciones hasta la fecha, y será fundamental para que el equipo de Tuchel consiga su primer Mundial desde 1966.
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Watkins espera terminar la temporada con fuerza
Al no haber partidos internacionales este mes, Watkins centrará toda su atención en mantenerse en forma y a punto de aquí al final de la temporada. El Villa aprovechó los tropiezos del Manchester United, el Liverpool y el Chelsea el pasado fin de semana en la lucha por la Champions League, mientras que también tiene opciones de ganar un título gracias a su trayectoria en la Europa League.
Los Villans se enfrentarán al Bolonia en los cuartos de final de la segunda competición europea de clubes y son, posiblemente, el equipo más fuerte que queda en el torneo. El Braga, el Real Betis, el Friburgo, el Celta de Vigo, el Oporto y el Nottingham Forest son los otros equipos que sueñan con levantar el trofeo en Estambul en mayo.