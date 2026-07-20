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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

La estrella francesa Kylian Mbappé se hace con su segunda Bota de Oro del Mundial tras una campaña de 2026 en la que ha batido récords

K. Mbappe
Francia
World Cup

Kylian Mbappé ganó su segunda Bota de Oro del Mundial tras marcar diez goles en ocho partidos en 2026. Es el primer jugador desde Gerd Müller en 1970 en llegar a dos dígitos en un solo torneo, aunque Francia quedó eliminada.

  • Mbappé reescribe los récords del Mundial

    Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 al marcar 10 goles en 8 partidos. Es el primer jugador desde Müller en 1970 que alcanza esa cifra en una sola Copa, lo que añade otro gran logro a su carrera internacional.

    Lo consiguió en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, donde anotó dos veces pese a la dramática derrota 6-4. Francia no alcanzó la final tras caer en semifinales ante la futura campeona, España, por lo que sus logros individuales quedaron eclipsados por la decepción del equipo.



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  • mbappeGetty Images

    Mbappé reflexiona sobre su éxito individual y la decepción del equipo

    Tras el partido por el tercer puesto, Mbappé admitió que la Bota de Oro le provocó sentimientos encontrados, pues Francia no llegó a la final. Declaró: «Marcar tantos goles en un Mundial te eleva a otro nivel, Pero habría preferido no ser el máximo goleador y jugar la final. Es bueno para mi legado, pero ahora no es lo que me preocupa».

  • A por el récord en cada ronda

    Mbappé comenzó su camino hacia los diez goles en la fase de grupos, con dos dobletes ante Senegal e Irak. En dieciseisavos marcó dos goles a Suecia. Luego anotó uno contra Paraguay y otro contra Marruecos. Cerró la cuenta con dos tantos frente a Inglaterra.

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  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

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