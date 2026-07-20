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La estrella francesa Kylian Mbappé se hace con su segunda Bota de Oro del Mundial tras una campaña de 2026 en la que ha batido récords
Mbappé reescribe los récords del Mundial
Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 al marcar 10 goles en 8 partidos. Es el primer jugador desde Müller en 1970 que alcanza esa cifra en una sola Copa, lo que añade otro gran logro a su carrera internacional.
Lo consiguió en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, donde anotó dos veces pese a la dramática derrota 6-4. Francia no alcanzó la final tras caer en semifinales ante la futura campeona, España, por lo que sus logros individuales quedaron eclipsados por la decepción del equipo.
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Mbappé reflexiona sobre su éxito individual y la decepción del equipo
Tras el partido por el tercer puesto, Mbappé admitió que la Bota de Oro le provocó sentimientos encontrados, pues Francia no llegó a la final. Declaró: «Marcar tantos goles en un Mundial te eleva a otro nivel, Pero habría preferido no ser el máximo goleador y jugar la final. Es bueno para mi legado, pero ahora no es lo que me preocupa».
A por el récord en cada ronda
Mbappé comenzó su camino hacia los diez goles en la fase de grupos, con dos dobletes ante Senegal e Irak. En dieciseisavos marcó dos goles a Suecia. Luego anotó uno contra Paraguay y otro contra Marruecos. Cerró la cuenta con dos tantos frente a Inglaterra.
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Mbappé mira hacia el futuro tras otro torneo histórico
Mbappé volverá al fútbol de clubes tras otra memorable participación en el Mundial, donde sumó su segunda Bota de Oro. Ahora, el capitán francés buscará convertir sus goles en triunfos colectivos en el próximo gran torneo internacional.
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