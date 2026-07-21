Las celebraciones del Mundial de España en Madrid reunieron a dos millones de personas, pero un gesto de Yamal acaparó las redes.

El joven astro del Barcelona interactuó con un cartel lanzado desde la multitud que anunciaba un combate de boxeo entre famosos: «Velada del año VII: Paredes contra Gavi».

El extremo de 19 años sonrió y lo señaló durante el desfile en autobús descapotable. Yamal fue el alma de la fiesta e incluso cantó temas de Bad Bunny mientras bailaba con su amigo y compañero Nico Williams. Un ambiente muy distinto a las desagradables escenas vividas en Nueva Jersey apenas 24 horas antes.



