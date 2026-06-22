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La estrella española Lamine Yamal «podría alcanzar un nivel similar» al de Lionel Messi «si mantiene los pies en la tierra», afirma el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick
España sigue impresionando mientras Yamal brilla con luz propia
Tras la contundente victoria de España por 4-0 sobre Arabia Saudí, el seleccionador de Austria, Rangnick, destacó el inmenso potencial de Yamal. La estrella del Barcelona volvió a demostrar su calidad al marcar el primer gol en el minuto 10 y poner en aprietos en repetidas ocasiones a la defensa de los Halcones Verdes por las bandas.
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Rangnick compara el potencial de Yamal con el de Messi
En declaraciones a Mundo Deportivo, Rangnick destacó a Yamal como una futura estrella del fútbol español y lo comparó con Messi.
«España no es un rival al que nadie querría enfrentarse. Es una de las selecciones que han marcado la historia del fútbol en los últimos años y, sobre todo, cuenta con Lamine Yamal, una de las superestrellas absolutas del futuro. Si se mantiene en forma y con los pies en la tierra, podría alcanzar el nivel de Lionel Messi».
La creciente importancia de Yamal para España
A pesar de tener solo 18 años, el extremo ya es clave en el ataque de España y uno de sus jugadores más peligrosos. Sin embargo, el cuerpo técnico de La Roja vigila su estado físico.
Tras brillar en la primera parte, fue reemplazado en la segunda para dosificar su carga tras la lesión de fin de temporada. También ingresó en la segunda mitad en el 0-0 contra Cabo Verde en el debut mundialista.
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España quiere mantener a Yamal en plena forma
España se centra en el clave partido contra Uruguay, y se espera que De la Fuente siga dosificando los minutos de Yamal. Mantener al joven en forma puede ser clave para las aspiraciones de España en la competición.