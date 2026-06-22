La estrella española Lamine Yamal «podría alcanzar un nivel similar» al de Lionel Messi «si mantiene los pies en la tierra», afirma el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick

En declaraciones a Mundo Deportivo, Rangnick destacó a Yamal como una futura estrella del fútbol español y lo comparó con Messi.

«España no es un rival al que nadie querría enfrentarse. Es una de las selecciones que han marcado la historia del fútbol en los últimos años y, sobre todo, cuenta con Lamine Yamal, una de las superestrellas absolutas del futuro. Si se mantiene en forma y con los pies en la tierra, podría alcanzar el nivel de Lionel Messi».