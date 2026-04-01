La estrella española Lamine Yamal condena los «intolerables» cánticos antimusulmanes en el empate de Egipto, mientras la policía inicia una investigación

Por su parte, el Espanyol, rival del Barça en La Liga y que juega sus partidos como local en el estadio RCDE, ha emitido su propio comunicado en el que condena los incidentes ocurridos en el partido del martes, pero también ha insistido en que no se debe culpar a su afición.

«El RCD Espanyol también desea expresar su profundo descontento ante la campaña de desprestigio gratuita y generalizada que se ha dirigido contra nuestra afición en las últimas horas», reza el comunicado. «Cabe recordar que el partido, organizado por la RFEF, reunió a seguidores de la selección española procedentes de entornos geográficos y futbolísticos muy diversos. Por lo tanto, resulta profundamente injusto, excesivo y desproporcionado atribuir estos comportamientos a la afición del RCDE Espanyol, que, a lo largo de sus más de 125 años de historia, se ha caracterizado por su diversidad, respeto y compromiso con los valores del deporte.

«El club no acepta ni aceptará que se ponga en duda su reputación por las acciones aisladas de un pequeño grupo de personas que no representan ni al club ni a nuestra afición. El RCD Espanyol subraya su firme compromiso con la lucha contra todas las formas de discriminación y seguirá trabajando para garantizar que el estadio RCDE siga siendo un lugar seguro, inclusivo y respetuoso para todos».