Getty/GOAL
La estrella del USMNT, Christian Pulisic, es comparada con Ronaldo después de ocasiones fallidas, con el AC Milan ansioso por evitar señalar con el dedo al estadounidense de 10 goles
Mejores marcas personales: Pulisic ha brillado para el inconstante Milan
Pulisic ha sido un raro rayo de esperanza para el Milan durante los últimos 18 meses, con los estándares colectivos permitiendo caer en San Siro. Eso resultó en que no se asegurara el fútbol europeo para la campaña 2025-26.
Si bien se ha soportado algún que otro tambaleo, Pulisic ha continuado logrando marcas personales y mejorando su propia reputación. Encontró el objetivo en 17 ocasiones la temporada pasada y se está preparando para una lucrativa extensión de contrato.
Su valor habría aumentado aún más si hubiera aprovechado alguna de las grandes oportunidades que tuvo contra la Fiorentina. Pulisic estuvo inusualmente derrochador en Florencia - mientras Christopher Nkunku logró un empate en el minuto 90 - pero el entrenador en jefe Massimiliano Allegri no tiene quejas con el internacional estadounidense.
- AFP
Oportunidades perdidas: Pulisic fue ineficaz contra la Fiorentina
Les dijo a los reporteros al observar los eventos en el Stadio Artemio Franchi: “El domingo, después de 15 minutos, ya habíamos estado a punto de marcar tres veces con Pulisic. Si anotas, el enfoque es correcto; si no lo haces... todo se juzga por el resultado.
“Contra la Roma en casa, tuvimos media hora de terror, luego tomamos la delantera, y en la segunda parte tuvimos cuatro o cinco oportunidades para marcar. Eso es fútbol. Luego hay eventos inesperados que necesitamos manejar.
“Los ‘si’ y los ‘pero’ no te llevan a ninguna parte. ¿Y si Pulisic hubiera marcado tres goles en Florencia… no lo hizo. Había anotado antes, y tal vez lo haga de nuevo. Tenemos que centrarnos en nuestro rendimiento y mejorar nuestro enfoque mental. Estamos en la segunda mitad de la temporada, y ya no hay tiempo para compensar errores.”
No en modo R9: Pulisic defendido de cualquier crítica
El exentrenador del Milan Fabio Capello es otro que opina que Pulisic no debería ser criticado por sus fallos contra la Fiorentina, ya que solo el ícono brasileño R9 podría haber materializado algunas de las oportunidades que se le presentaron.
El exjugador y entrenador del Rossoneri dijo a Gazzetta dello Sport: “Pulisic lo hizo todo, con la amable asistencia de [Niclas] Fullkrug. El dúo atacante creó dos o tres ocasiones de gol de la nada, pero el estadounidense de manera poco característica las falló todas.
“Errores poco característicos de él, como cuando intentó vencer a [David] de Gea en lugar de disparar, aunque no había espacio: en ese espacio, solo Ronaldo Fenomeno logró driblar al portero y marcar. Pero más allá de los incidentes, la actitud del Milan no me convenció desde el principio.”
- Getty
Desafío por el título: el Milan debe convencer a Pulisic de firmar un nuevo contrato
El Milan ha sido frenado en sus últimos dos partidos de la Serie A, y tres de sus últimos cinco, lo que los ha llevado a caer a seis puntos de distancia de sus archirrivales el Inter en la cima de la tabla. Ahora están empatados con el campeón defensor Napoli, mientras que el grupo perseguidor se está acercando detrás de ellos.
El equipo de Allegri todavía tiene 19 partidos por jugar, lo que representa la mitad de la temporada, pero son conscientes de la necesidad de encontrar una mayor consistencia si quieren desafiar por su primer título desde 2021-22.
Cuestionado sobre si esta versión del Milan es capaz de ganar el Scudetto, Capello - quien ganó ese premio en cuatro ocasiones como jugador y entrenador - añadió: “Si es el de Florencia, definitivamente no. Pero iría aún más allá: el Milan había mejorado mucho en los primeros meses de la temporada, pero ahora parece haberse frenado.
“La clasificación dice que el Inter está solo seis puntos por delante, pero Juventus y Roma están subiendo desde atrás. Allegri tiene razón en esto: los Rossoneri necesitan centrarse en el cuarto lugar antes de pensar en grande.”
Un final entre los cuatro primeros sería suficiente para que el Milan se clasifique para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Alcanzar ese objetivo ayudaría en sus conversaciones de contrato con Pulisic, con el internacional de Estados Unidos todavía retrasando la firma de una extensión mientras espera para descubrir qué le traerá el futuro a corto plazo.
