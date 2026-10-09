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La estrella del Tottenham Xavi Simons se niega a dejar que una devastadora lesión del ligamento cruzado anterior le derrote mientras el creador de juego de Países Bajos se matricula en Harvard
Desafío de la Ivy League para la estrella del Tottenham Hotspur
Simons está llevando su talento del Tottenham Hotspur Stadium a las prestigiosas aulas de Harvard. El creativo neerlandés, que está de baja desde abril después de sufrir una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior, está aprovechando su periodo de recuperación para ampliar horizontes lejos de los terrenos de juego. La lesión fue un golpe durísimo para su carrera, ya que no solo puso fin prematuramente a su temporada nacional, sino que también le obligó cruelmente a perderse el Mundial con Países Bajos.
El centrocampista pasó recientemente un tiempo en Estados Unidos para acelerar su rehabilitación física, y aprovechó la ocasión para visitar el campus de Harvard en Boston. Aunque sigue plenamente comprometido con sus obligaciones en el Tottenham, esta aventura académica representa un paso importante en su desarrollo personal.
- AFP
Centrarse en la superación personal
En lugar de recrearse en la frustración por sus limitaciones físicas, Simons ha sido admitido en el prestigioso programa Crossover into Business de Harvard. Este plan de estudios específico está diseñado para ayudar a deportistas profesionales de élite a desenvolverse en el complejo mundo de los negocios y el liderazgo corporativo. Empareja a los participantes con estudiantes del MBA de Harvard que actúan como mentores, guiando a los atletas a través de diversos casos prácticos de negocio y estrategias de gestión. El paso evidencia el deseo de Simons de estar preparado para la vida más allá del pitido final, incluso en esta etapa tan temprana de su carrera.
Simons recurrió a LinkedIn para compartir su entusiasmo por este nuevo capítulo, dejando claro que su sed de conocimiento es una parte fundamental de su personalidad. "Vuelvo a la escuela. Durante mi recuperación, he intentado aprovechar mi tiempo de la mejor manera posible. El fútbol sigue siendo mi principal prioridad, pero también quiero seguir aprendiendo y mejorando lejos del terreno de juego. Siempre me ha interesado algo más que solo el fútbol. Quiero entender mejor el lado empresarial del deporte, aprender de personas de distintos sectores y seguir desarrollándome como persona", escribió el centrocampista, tal y como recoge BBC Sport.
Priorizando la vuelta a la acción
A pesar de sus nuevos compromisos académicos, Simons no tardó en tranquilizar a la afición del Tottenham al asegurar que su principal objetivo sigue siendo regresar al fútbol profesional. El mediapunta estaba en un gran momento antes de su lesión, con cinco goles para el Tottenham la temporada pasada, y se había consolidado como una pieza vital de su unidad ofensiva. Está trabajando sin descanso con el personal médico del club para asegurarse de que su rodilla tenga la fortaleza suficiente para soportar la exigencia de la Premier League cuando finalmente regrese.
"Volver al terreno de juego sigue siendo mi prioridad número uno. Al mismo tiempo, quiero aprovechar este periodo para seguir aprendiendo e invertir en mí mismo más allá del fútbol. Tengo muchas ganas de empezar", añadió Simons.
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Siguiendo unos pasos ilustres
Simons está lejos de ser el primer icono del deporte en buscar formación en la institución de fama mundial. El programa Crossover into Business ya ha contado anteriormente con estrellas de todo el espectro deportivo, incluidos representantes de la NBA y la NFL. La bicampeona de Grand Slam Victoria Azarenka figura entre las exalumnas más destacadas, mientras que Eduardo Camavinga, del Real Madrid, completó recientemente un curso similar sobre el negocio del entretenimiento y los medios de comunicación. Incluso figuras legendarias como Sir Alex Ferguson han tenido vínculos con Harvard, ya que el exentrenador del Manchester United asumió anteriormente un puesto docente allí.
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