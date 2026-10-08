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La estrella del Tottenham Mathys Tel hace historia con una actuación con Francia que iguala un récord, mientras Roberto De Zerbi afronta una crisis de lesiones
Tel iguala el récord goleador de Francia sub-21
Tel disfrutó de una brillante ventana internacional con la selección sub-21 de Francia, firmando un hat-trick en la goleada por 7-1 a Suiza en Orleans el martes por la noche. Sus últimas exhibiciones significan que el delantero ya ha igualado el récord histórico de 17 goles de Odsonne Edouard con Les Bleuets.
Francia ya había asegurado su plaza para el Campeonato de Europa sub-21 de 2027, pero cerró la fase de clasificación de su grupo por todo lo alto al mantenerse invicta con ocho victorias. El sensacional estado de forma de Tel durante el parón, en el que también vio puerta en otros dos partidos, podría llamar pronto la atención del seleccionador absoluto Zinedine Zidane de cara a los duelos de la Nations League de noviembre.
Ahora, el jugador de 21 años tratará de trasladar su impulso internacional a la Premier League. Tel todavía no ha estrenado su cuenta con el Tottenham esta temporada, con su equipo actualmente hundido en el fondo de la tabla.
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«Lo tenía en el fondo de la cabeza»
En declaraciones a L'Equipe, Tel admitió que llevaba bastante tiempo pensando en igualar el hito de Edouard. La estrella del Tottenham reveló que la presión familiar tuvo un papel desenfadado en su persecución del récord.
"Mi hermano me llevaba meses dando la tabarra con eso [el récord de goles]", explicó Tel a los periodistas. "Al final, lo tenía en el fondo de la cabeza".
El delantero también señaló que jugar sin la presión de la clasificación le permitió rendir con libertad ante Suiza. "Con la clasificación [ya conseguida], había otro tipo de motivación que me permitió dar lo mejor de mí, así que ahora estoy muy feliz", añadió.
Aumentan los problemas defensivos para De Zerbi
Aunque el estado de forma de Tel ofrece un rayo de esperanza, el técnico del Tottenham, De Zerbi, lidia con una lista de lesionados cada vez mayor tras un desastroso inicio de temporada. El Spurs es colista de la clasificación después de sufrir una derrota en casa por 2-3 ante el Aston Villa, la tercera en sus cinco primeros partidos de liga.
De Zerbi se mostró relajado el martes, charlando con su exjugador y actual entrenador del primer equipo Gus Poyet en un vídeo del club, pero el técnico italiano tiene importantes problemas defensivos que resolver. El lateral derecho Pedro Porro abandonó la convocatoria de España por un problema en los isquiotibiales antes de la prolongada ventana internacional de tres semanas.
Además, Jan Paul van Hecke regresó antes de tiempo de la concentración de Países Bajos por un problema en el pie. Su compatriota, el capitán del Spurs Micky van de Ven, también sufrió una lesión leve en la mano después de que le pisaran durante una victoria sobre Serbia. Sin embargo, el seleccionador de Países Bajos, Xavi, rebajó la gravedad del incidente al afirmar: "Está bien. Se sintió mareado porque sufrió con su dedo. No es una lesión importante".
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Le espera un viaje intimidante a Old Trafford
El Tottenham regresa a la competición doméstica con una visita de alto voltaje al Manchester United este sábado. De Zerbi necesita desesperadamente un resultado positivo para dar la vuelta a la miserable campaña de los Spurs, pero sus bajas en defensa podrían complicarle mucho las cosas en Old Trafford.
Si Van Hecke y Porro siguen sin estar disponibles, el técnico del Tottenham se verá obligado a reorganizar la defensa ante una peligrosa delantera del United. Mientras tanto, esperará que Tel por fin vea puerta con la camiseta del Tottenham y replique su prolífica forma con su selección.
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