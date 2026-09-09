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Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

La estrella del Tottenham Dejan Kulusevski, lista para un sensacional regreso tras 477 días de baja: revelados los partidos de su vuelta

D. Kulusevski
Tottenham
G. Potter
Premier League
Suecia

Dejan Kulusevski está por fin cerca de volver al fútbol de competición después de soportar una dura batalla de 16 meses con una compleja lesión de rodilla. El seleccionador de Suecia, Graham Potter, espera incluir al delantero del Tottenham Hotspur en su próxima convocatoria para la Nations League, siempre que el cuerpo médico del club dé su aprobación.

  • Kulusevski se acerca al final de su pesadilla por lesión

    Kulusevski está a punto de regresar a la competición tras una devastadora ausencia de 16 meses por lesión. El jugador de 26 años no disputa un partido oficial desde mayo de 2025 debido a un grave problema de rodilla. El internacional sueco se perdió por completo la última temporada del Tottenham mientras lidiaba con recaídas constantes.

    Se sometió a una primera operación por un problema en la rótula derecha al final de la temporada 2024-25, con la expectativa de estar de baja solo unos meses. Sin embargo, su recuperación se estancó, lo que le llevó a pasar por una segunda intervención en marzo. Su prolongada ausencia aumentó la inquietud entre los aficionados del Tottenham y, finalmente, obligó al extremo a perderse el Mundial de verano.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Potter revela su deseo de volver a Suecia

    El delantero regresó por fin a los entrenamientos con el primer equipo del Tottenham a comienzos de septiembre. Aunque todavía no entra en consideración para las convocatorias de Roberto De Zerbi, el seleccionador de Suecia, Potter, sigue siendo muy optimista con su evolución.

    Potter quiere alcanzar un acuerdo rápido con el departamento médico del Tottenham para incluir a Kulusevski en el próximo parón internacional. El técnico está desesperado por volver a contar con el atacante en la dinámica de la selección.

    «Está muy cerca. Estoy muy impresionado con él, con la forma en que ha gestionado su lesión», dijo Potter a SVT. «Por supuesto, tenemos que tener cuidado con él. Espero que venga con nosotros, pero primero tenemos que hablar con Dejan y con el Tottenham».

  • Una presencia de talla mundial para la selección nacional

    Recuperar a Kulusevski para que vuelva a pisar el césped supondría un impulso enorme para una Suecia que se prepara para una ventana internacional inusualmente larga. Potter considera al delantero del Tottenham como una pieza insustituible dentro de su esquema táctico.

    Subrayando su enorme valor, Potter añadió: «Nunca se puede enfatizar lo suficiente la importancia de incorporar a Dejan Kulusevski a la selección nacional. Es increíblemente importante para el equipo. Le queremos, por su carácter y sus cualidades. Es un jugador de talla mundial y ayuda enormemente tenerle cerca».

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  • kulusevskiGetty Images

    La delantera, de vuelta, espera los partidos de la Nations League

    Suecia disputará cuatro partidos de la Nations League durante un largo parón internacional que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre. Iniciará su campaña en casa ante Rumanía antes de recibir a Polonia tres días después. A continuación, cerrará esta ventana con complicados desplazamientos a Bosnia y Herzegovina y Rumanía. Potter espera que Kulusevski esté lo bastante en forma como para poder tener algún papel en esos cuatro encuentros cruciales.

    De vuelta en el norte de Londres, De Zerbi seguirá de cerca la situación. El Tottenham intentará reintegrar con cautela al jugador de 26 años en sus planes a nivel nacional una vez que demuestre que está en forma.

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