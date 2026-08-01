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Cristian RomeroGetty
Yosua Arya

Traducido por

La estrella del Tottenham Cristian Romero, lista para fichar por el Inter después de que Roberto De Zerbi acepte su salida

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R. De Zerbi

El Tottenham ha acordado una cantidad de 40 millones de euros (34 millones de libras) para vender al capitán del club, Cristian Romero, al Inter de la Serie A. El entrenador Roberto De Zerbi ha confirmado públicamente que respetará el deseo del defensa de buscar un nuevo desafío lejos de Londres.

  • El Tottenham acuerda una cifra por el capitán Romero

    El Tottenham ha acordado un traspaso de 40 millones de euros (34 millones de libras) para vender al defensa Romero al Inter, según ESPN. El internacional argentino de 28 años ha pasado cinco temporadas en el Spurs. Fue nombrado capitán del club por el exentrenador Thomas Frank hace un año, tras la salida de Son Heung-min. Romero expresó en privado su deseo de dejar el norte de Londres este verano, y ahora ya se ha alcanzado un acuerdo verbal entre el Spurs y el Inter.


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  • Cristian Romero Tottenham 2025-26Getty

    De Zerbi cumple su promesa al defensa

    El entrenador del Tottenham, De Zerbi, confirmó que respetaría la decisión de Romero de buscar un nuevo reto. El técnico reveló un pacto alcanzado cuando llegó al club en abril.

    «Al principio de mi etapa, en abril, tuve, no lo sé, un millón de reuniones individuales», declaró De Zerbi, en palabras recogidas por Metro. «Y [los jugadores] me dijeron cuál era su idea. Yo dije: “Sí, ayudadme a lograr la permanencia, y luego yo os ayudaré a marcharos”. Si no me ayudáis a lograr la permanencia, ¡os quedáis bajo el agua conmigo!

    «Pero Romero conmigo estuvo increíble. De primer nivel, en su comportamiento, en su respeto, sufrió cuando no jugó el último partido. No es verdad que quisiera irse a Argentina para preparar su Mundial. No es verdad».

    Añadió: «Después de la semifinal [contra Inglaterra] intercambiamos mensajes, pero nunca le llamé para convencerle de que se quedara. Respeté lo que me dijo. Igual que con [Guglielmo] Vicario, igual que con todos los jugadores. Romero, como jugador, es uno de los mejores centrales del mundo, pero al final dije que quiero respetar la voluntad de los jugadores».

  • Reconfiguración defensiva en marcha en Londres

    Antes de que el Inter emergiera como principal favorito, Romero había despertado el interés de traspaso de los gigantes españoles Barcelona y Atlético de Madrid. Sin embargo, un movimiento a LaLiga no llegó a materializarse. El Tottenham ya ha reforzado las opciones defensivas de De Zerbi ante la salida de Romero. El club cerró este verano los fichajes de los centrales Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi.

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  • RomeroGetty Images

    Condiciones personales pendientes antes de que se cierre el acuerdo

    Aunque el Tottenham y el Inter han alcanzado un acuerdo verbal sobre el precio del traspaso, Romero aún no ha cerrado sus condiciones personales con el conjunto italiano. Las negociaciones entre el Inter y los representantes del defensa siguen en marcha para completar los detalles restantes del traspaso. Si se cierra, la operación pondrá fin a los cinco años de Romero en el Tottenham, mientras el equipo de De Zerbi continúa con su preparación veraniega.

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