El entrenador del Tottenham, De Zerbi, confirmó que respetaría la decisión de Romero de buscar un nuevo reto. El técnico reveló un pacto alcanzado cuando llegó al club en abril.

«Al principio de mi etapa, en abril, tuve, no lo sé, un millón de reuniones individuales», declaró De Zerbi, en palabras recogidas por Metro. «Y [los jugadores] me dijeron cuál era su idea. Yo dije: “Sí, ayudadme a lograr la permanencia, y luego yo os ayudaré a marcharos”. Si no me ayudáis a lograr la permanencia, ¡os quedáis bajo el agua conmigo!

«Pero Romero conmigo estuvo increíble. De primer nivel, en su comportamiento, en su respeto, sufrió cuando no jugó el último partido. No es verdad que quisiera irse a Argentina para preparar su Mundial. No es verdad».

Añadió: «Después de la semifinal [contra Inglaterra] intercambiamos mensajes, pero nunca le llamé para convencerle de que se quedara. Respeté lo que me dijo. Igual que con [Guglielmo] Vicario, igual que con todos los jugadores. Romero, como jugador, es uno de los mejores centrales del mundo, pero al final dije que quiero respetar la voluntad de los jugadores».