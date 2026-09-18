La estrella del Schalke Soufiane El-Faouzi rechaza a Jurgen Klopp y a Alemania para comprometer su futuro internacional con Marruecos

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, abordó el camino opuesto tomado por el delantero del Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib, que optó por aceptar una invitación de Klopp y Alemania después de haber sido seguido por Marruecos desde la temporada pasada.

Al explicar sus conversaciones con el delantero, el técnico dijo: "Hablé con Younes y le animé a considerar el proyecto de la selección marroquí, pero no le prometí nada. La decisión final fue una elección personal suya".

Subrayando la filosofía de la federación respecto a la captación de jugadores de la diáspora, añadió: "La selección marroquí no necesita persuadir a los jugadores de ninguna manera; un jugador debe estar convencido del proyecto por sí mismo".

Respetando la decisión del jugador de 23 años, concluyó: "Younes eligió el camino que consideró mejor para él, y nosotros seguiremos trabajando".