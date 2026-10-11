Vinicius creyó haber ampliado con éxito la ventaja del Madrid en los últimos minutos del partido. Sus celebraciones se vieron rápidamente interrumpidas cuando los oficiales indicaron al árbitro que revisara la acción en el monitor a pie de campo.

En lugar de subir al marcador, se ordenó al atacante que se marchara al túnel de vestuarios por su altercado físico con Saliba. La decisión dejó atónita a la afición local, ya que su equipo terminó el partido con diez hombres.

Tras el pitido final, el internacional brasileño asumió rápidamente la responsabilidad por su pérdida de disciplina. Publicó un breve mensaje en redes sociales en el que decía: "Perdón al equipo y a los aficionados."'



