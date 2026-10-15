Vinicius se enfrenta a graves consecuencias tras una agitada secuencia de incidentes durante el partido del Madrid contra el Villarreal que acabó con su expulsión. El delantero brasileño perdió los nervios al tirar del pelo a su rival Nathan Saliba, una acción por la que vio la tarjeta roja y que dio paso a nuevos enfrentamientos. Lejos de abandonar el campo sin más, Vinicius se encaró de forma agresiva con el árbitro Isidro Diaz de Mera, hizo caso omiso de los intentos de su compañero Endrick por calmarlo y apartó de un empujón a un empleado de LaLiga cerca del monitor del VAR. Las imágenes difundidas muestran que continuó con su airada protesta mientras recorría el túnel del Bernabéu, en el final de una noche marcada por la frustración y las infracciones disciplinarias.

La federación española de fútbol respondió con contundencia y sancionó a Vinicius con cuatro partidos de suspensión, un duro revés personal y deportivo para el delantero. El comité dividió la sanción en dos partes iguales: dos partidos por el altercado con Saliba y otros dos por su comportamiento agresivo hacia el árbitro. Debido a la sanción, el extremo no podrá jugar en LaLiga hasta después del parón internacional de noviembre y se perderá varios encuentros clave, especialmente el Clásico contra el Barcelona, un partido de máxima importancia.