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La estrella del Real Madrid Kylian Mbappe se retira de la convocatoria de Francia después de que Zinedine Zidane admita que el problema en la rodilla izquierda «no tiene buena pinta»
La lesión empaña la victoria en el debut de Zidane
La superestrella del Madrid fue la heroína de la noche, al marcar el único gol en una trabajada victoria por 0-1 ante Turquía para poner en marcha la campaña de Francia en la UEFA Nations League. Sin embargo, la alegría por el triunfo, que marcó el primer partido de Zinedine Zidane al frente de la selección nacional, quedó rápidamente eclipsada por la imagen de la capitana saliendo del campo cojeando en el estadio de Kocaeli.
El incidente se produjo en el minuto 67, cuando Mbappe envió al fondo de la red su 67.º gol internacional con la pierna derecha. Al rematar, su pierna izquierda pareció clavarse de forma extraña sobre una superficie que había sido criticada por su mal estado durante todo el partido. Aunque al principio intentó celebrar el gol, la delantera mostró de inmediato signos de un fuerte dolor, agarrándose la rodilla antes de acabar cayendo al césped.
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Zidane da una preocupante actualización sobre el estado físico
Zidane no ocultó su preocupación por el estado de su jugador estrella. El legendario excentrocampista admitió que las primeras señales estaban muy lejos de ser positivas. Zidane confirmó que el jugador de 27 años no volvería a participar en la actual concentración y que se perderá los próximos partidos contra Bélgica e Italia. El seleccionador subrayó que la salud del jugador sigue siendo la prioridad, especialmente teniendo en cuenta el exigente calendario que espera al delantero de vuelta en la capital española con el Real Madrid.
"No está bien. Por desgracia, no tiene buena pinta. Creo que tendrá que volver a casa. No vamos a correr riesgos. Se hiperextendió la rodilla al disparar. Realmente no es nada alentador para que siga", dijo Zidane a TF1.
Confirmación oficial de la retirada
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha confirmado oficialmente que Mbappe ha sufrido una lesión en el tendón de la rodilla izquierda, poniendo fin de forma abrupta a su participación en la actual ventana internacional. En un comunicado oficial publicado poco después del partido, el organismo detalló los pormenores de la dolencia que ha dejado fuera de combate a su jugador más influyente.
El comunicado decía: "Kylian Mbappe se lesionó la rodilla durante el gol de la victoria. Sufre una lesión en el tendón y regresará a Madrid para recibir tratamiento".
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Francia afronta el prolongado parón internacional
La baja de Mbappe supone un golpe importante para Zidane, que busca implantar su visión táctica durante este largo parón internacional. Tras el choque con Bélgica, Francia tiene programados dos partidos en casa en el Stade de France ante Italia y el duelo de vuelta contra los belgas a principios de octubre. Sin su principal amenaza goleadora y su líder, la selección francesa tendrá que confiar en la profundidad de su plantilla para sacar adelante una serie de partidos complicada. Ahora, la atención se centra en si Zidane convocará a un sustituto para cubrir el vacío que deja el talismán del Madrid.
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