El cambio más destacado para el gigante español este verano es la sonada llegada de Mourinho. Díaz no tardó en elogiar al legendario entrenador y a su entregado cuerpo técnico, destacando su minuciosa preparación y su incansable mentalidad ganadora.

"Está yendo muy bien porque tanto él como su cuerpo técnico están muy bien preparados", admitió. "Ya sabemos lo que es Mourinho, todo lo que ha ganado, y queremos seguir ganando con él.

"Nos dice que seamos intensos, que tenemos mucha calidad individual, que podemos marcar la diferencia, pero al final el trabajo es superimportante. Que nos sacrifiquemos los unos por los otros y que seamos un equipo".