La estrella del Real Madrid, Aurélien Tchouameni, desvela el mensaje que envió a una leyenda de la NFL antes de representar a Francia en el «estadio de Tom Brady»

Tchouameni destacó la importancia del encuentro más allá de su carácter amistoso, al tiempo que disfrutó de un reencuentro muy esperado con su antiguo entrenador en el Madrid, Carlo Ancelotti. El centrocampista señaló: «Para nosotros era un partido importante enfrentarnos a Brasil. Siempre es genial, así que nos alegramos de disputar este encuentro».

Aunque Ancelotti se mostró, como es lógico, decepcionado por el resultado final, elogió las instalaciones de primer nivel y el ambiente festivo creado por la numerosa comunidad brasileña de Massachusetts. El técnico italiano añadió: «Un buen estadio con un buen campo. Todo estaba en condiciones para jugar un buen fútbol. El ambiente era bueno y había muchos aficionados brasileños, así que todo salió bien, salvo el resultado».