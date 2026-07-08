La estrella del PSG rechaza el interés del Real Madrid y firma una renovación de contrato

Ruiz parecía llegar al último año de su contrato, lo que despertó el interés de varios de los clubes más importantes de Europa. Sin embargo, según RMC Sport, el PSG ha asegurado el futuro del centrocampista, fichado del Nápoles por 22,5 millones de euros en 2022.

Según el periodista Fabrice Hawkins, Ruiz ha acordado renovar por un año, con opción a uno más.