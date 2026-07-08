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La estrella del PSG rechaza el interés del Real Madrid y firma una renovación de contrato
El centrocampista asegura su futuro a largo plazo en el París Saint-Germain
Ruiz parecía llegar al último año de su contrato, lo que despertó el interés de varios de los clubes más importantes de Europa. Sin embargo, según RMC Sport, el PSG ha asegurado el futuro del centrocampista, fichado del Nápoles por 22,5 millones de euros en 2022.
Según el periodista Fabrice Hawkins, Ruiz ha acordado renovar por un año, con opción a uno más.
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Los grandes clubes europeos se quedan sin un jugador con mucha experiencia
Antes de esta renovación, la falta de confirmación oficial desató especulaciones. Medios españoles aseguraban que el Real Madrid veía a Ruiz como recambio creativo de Toni Kroos, mientras el Bayern preparaba una oferta inferior a 40 millones de euros. Ambos clubes valoraban su palmarés: dos Champions y cuatro ligas con el PSG.
Una temporada espectacular le asegura un puesto en la plantilla de Luis Enrique
Este jugador de 30 años se ha consolidado como una pieza clave en el esquema táctico de Luis Enrique. La temporada pasada disputó 34 partidos: 20 en la Ligue 1 y 9 en la Liga de Campeones.
En un calendario exigente que incluyó la Copa Intercontinental de la FIFA y la Supercopa de la UEFA, marcó dos goles y dio cinco asistencias, acumulando 2.122 minutos de juego. Su continuidad asegura que el PSG conserve un núcleo de campeones, con una Eurocopa y una Liga de Naciones en su palmarés, clave para seguir dominando en Francia y Europa.
- AFP
¿Qué pasará ahora con Ruiz y el PSG?
Ruiz está totalmente centrado en el Mundial, preparando el duelo de cuartos contra Bélgica. Tras jugar cinco partidos y ayudar a España a vencer 1-0 a Portugal en octavos, el centrocampista se mantendrá con la selección hasta el final del torneo.
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