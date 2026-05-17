La estrella del PSG, Ousmane Dembélé, se retiró cojeando en el derbi ante el Paris FC, lo que genera dudas sobre su participación en la final de la Liga de Campeones

El campeón de la Ligue 1 quería seguir con su buena racha antes del duelo europeo contra el Arsenal, pero la noche cambió en los primeros minutos del partido contra el París FC. Aunque el encuentro no era clave en la clasificación, el derbi dejó una baja importante para el equipo de Luis Enrique.

Dembélé, clave otra vez para los parisinos, aguantó menos de 30 minutos. El extremo se agarró la pierna y, tras ser sustituido, se marchó directo al vestuario para ser examinado.