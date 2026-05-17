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La estrella del PSG, Ousmane Dembélé, se retiró cojeando en el derbi ante el Paris FC, lo que genera dudas sobre su participación en la final de la Liga de Campeones
Gran preocupación por una lesión en el derbi
El campeón de la Ligue 1 quería seguir con su buena racha antes del duelo europeo contra el Arsenal, pero la noche cambió en los primeros minutos del partido contra el París FC. Aunque el encuentro no era clave en la clasificación, el derbi dejó una baja importante para el equipo de Luis Enrique.
Dembélé, clave otra vez para los parisinos, aguantó menos de 30 minutos. El extremo se agarró la pierna y, tras ser sustituido, se marchó directo al vestuario para ser examinado.
- AFP
El diagnóstico inicial ofrece un atisbo de esperanza
Ver a uno de los delanteros más explosivos del PSG retirarse cojeando hizo temer lo peor: que se perdiera la final de la Liga de Campeones del 30 de mayo.
Sin embargo, el primer informe médico indica que la lesión podría no ser grave.
Según Ligue 1+, el diagnóstico preliminar indica una leve distensión muscular, pendiente de confirmación por el cuerpo médico del club.
Luis Enrique y Deschamps, en alerta máxima
La lesión llega en un momento clave, justo antes de los partidos decisivos. Luis Enrique quiere tener a su estrella para la final de la Liga de Campeones contra los Gunners, donde los campeones buscarán retener el título de 2025.
Tanto el PSG como el seleccionador francés, Didier Deschamps, aguardan los resultados de las pruebas, pues una baja prolongada de Dembélé afectaría a las opciones ofensivas de Les Bleus de cara al inminente Mundial.
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¿Y ahora qué?
Sin Dembélé, el PSG cayó 2-1 ante el París FC en la última jornada de la Ligue 1. Pese a la derrota, terminó seis puntos por encima del Lens y ahora tiene dos semanas para preparar la final de la Liga de Campeones. Los aficionados confían en que ese margen baste para que Dembélé recupere su mejor nivel y ayude al equipo de Luis Enrique a lograr el doblete.