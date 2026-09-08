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La estrella del PSG Ousmane Dembele lanza una atrevida afirmación sobre el Balón de Oro y deja fuera a Lamine Yamal de su top 3
Dembélé respalda el dominio del PSG por el Balón de Oro
En una reveladora conversación sobre el futuro de los máximos honores individuales del fútbol, Dembele ha descartado la idea de que la próxima carrera por el Balón de Oro sea una contienda totalmente abierta. Mientras muchos expertos han señalado a varios candidatos tras un verano de grandes torneos internacionales, Dembele no mira más allá de su propio vestuario en la capital francesa.
Dembele es el ganador de ese premio individual del fútbol mundial en 2025. En declaraciones a France Football sobre la identidad del próximo ganador, el internacional francés fue tajante en su postura. "No creo que haya dudas sobre este trofeo. Creo que seguirá en manos de un jugador del Paris Saint-Germain", afirmó Dembele,
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Dejar fuera a los jóvenes y a las estrellas consolidadas
Quizá lo más sorprendente fue la negativa de Dembele a incluir a la sensación adolescente Yamal en su top tres inmediato, pese al meteórico ascenso del español en el Barcelona y a su papel crucial en los recientes éxitos de España. Aunque reconoció el talento del joven, situó a otros por delante de él en el orden de preferencia.
Cuando le pidieron que diera una lista definitiva de sus favoritos, el extremo del PSG ofreció una mezcla de nombres de las principales ligas del continente. Dembele explicó su lógica diciendo: "¿Mi top 3? Todo mezclado: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia), Harry Kane, que hizo una temporada muy, muy buena, y creo que Kylian Mbappe. ¿Yo? Ah, no, yo nunca me meto en cosas así. Nunca voto por mí mismo".
Destacando a los héroes olvidados del Parque de los Príncipes
Aunque el Balón de Oro suele favorecer a los goleadores y a los atacantes más vistosos, el francés señaló la regularidad de sus compañeros, que a menudo pasan desapercibidos. Mencionó específicamente a las estrellas consagradas que han ayudado a mantener el estatus del PSG como una potencia europea, sugiriendo que los votantes deberían fijarse de cerca en los fundamentos tácticos del equipo de Luis Enrique y no solo en el vídeo de mejores jugadas.
El extremo pasó después a mencionar a varios jugadores que, en su opinión, han sido ignorados por la prensa deportiva en general. Señaló: "Después de eso, todavía hay muchos. Michael Olise podría estar ahí porque ha hecho una temporada increíble. Fue el mejor jugador de la Bundesliga. Lamine Yamal también. Fabian Ruiz, [Willian] Pacho... Ese lo olvidamos, Pacho. Espero que no nos olvidemos de él este año, porque se lo merece".
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Londres llama por el 70.º aniversario
La carrera por el trofeo está llegando a su momento culminante mientras el mundo del fútbol se prepara para una celebración histórica. La 70.ª edición de la prestigiosa ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 26 de octubre en Londres, lo que marcará la primera vez que el evento se celebre en la capital inglesa. La elección de esta sede sirve como homenaje al ganador inaugural, Sir Stanley Matthews, mientras el premio sigue ampliando su alcance global bajo France Football.
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