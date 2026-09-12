El central del Nápoles Rrahmani ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol internacional con Kosovo. El defensa, de 32 años, se marcha tras una carrera internacional de una década en la que sumó 66 internacionalidades.

Su salida se produce en medio de una grave ruptura de las relaciones con la Federación de Fútbol de Kosovo (FKK). Rrahmani confirmó su decisión el viernes por la noche, dejando de forma abrupta a la selección nacional sin su capitán de largo recorrido. El veterano de la Serie A dejó claro que se sintió obligado a dar un paso al lado debido a la actual estructura de liderazgo en la cúpula de la federación kosovar.