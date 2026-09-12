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La estrella del Nápoles carga con dureza contra la federación nacional en una sorprendente retirada internacional
La estrella del Nápoles se aleja de Kosovo
El central del Nápoles Rrahmani ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol internacional con Kosovo. El defensa, de 32 años, se marcha tras una carrera internacional de una década en la que sumó 66 internacionalidades.
Su salida se produce en medio de una grave ruptura de las relaciones con la Federación de Fútbol de Kosovo (FKK). Rrahmani confirmó su decisión el viernes por la noche, dejando de forma abrupta a la selección nacional sin su capitán de largo recorrido. El veterano de la Serie A dejó claro que se sintió obligado a dar un paso al lado debido a la actual estructura de liderazgo en la cúpula de la federación kosovar.
La capitana carga contra la dirección de la federación
Rrahmani recurrió a Instagram para informar a los aficionados de su repentina decisión, lanzando una dura valoración de la FKK. Reveló que se sentía completamente desamparado por quienes están al frente de la estructura de la selección nacional.
«Después de diez años en la selección nacional, siete de ellos como capitán, anuncio que ya no formaré parte de la selección de Kosovo mientras la FKK esté dirigida por las personas que la encabezan actualmente», escribió Rrahmani.
Una década de servicio termina con frustración
Después de haber sido el capitán de Kosovo durante los últimos siete años, la salida de Rrahmani supone un duro golpe para la selección nacional. Explicó cómo los problemas persistentes dentro de la federación acabaron siendo imposibles de tolerar.
«Debido a numerosos factores, desacuerdos persistentes y a la falta de personas competentes disponibles para abordar nuestros problemas y quejas, la situación lleva años sin mejorar», explicó.
«¿Y qué recibí a cambio? Ataques constantes y coordinados durante más de dos años por parte de esas personas que deberían habernos protegido. La justicia prevalecerá algún día.
«Esta decisión nace de la necesidad de preservar mi integridad como capitán y como futbolista profesional, pero sobre todo, mis valores como ser humano».
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El posible regreso depende de cambios importantes
Aunque Rrahmani ha dado un paso al lado en el fútbol internacional, su comunicado deja entrever claramente que sigue siendo posible un regreso en el futuro. Sin embargo, esto depende por completo de cambios administrativos generalizados y de la salida de los actuales dirigentes de la FKK.
Por ahora, el defensa se centrará exclusivamente en su carrera de club en Italia. Después de haber disputado ya más de 200 partidos con el Nápoles, sigue siendo una figura crucial en su línea defensiva.
Kosovo debe iniciar ahora el complicado proceso de nombrar a un nuevo capitán. La selección nacional afronta la difícil tarea de seguir adelante sin su líder más experimentado e influyente.
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