La estrella del Manchester United recibe una sanción de seis meses sin poder conducir y una multa tras alcanzar velocidades impactantes en una zona residencial

Yoro había sido sancionado con seis meses de inhabilitación para conducir y una multa de 666 libras esterlinas tras ser sorprendido conduciendo a exceso de velocidad. El jugador, de 22 años, también tendrá que pagar 120 libras esterlinas en concepto de costas y un recargo de 266 libras esterlinas para la víctima. Yoro no compareció ante el tribunal, pero su abogada, Lisa Nevitt, explicó que la estrella del Manchester United «iba con prisa para llevar a un amigo a la estación de tren» y también presentó una disculpa en nombre del defensa.

Nevitt añadió: «No es susceptible de una inhabilitación por acumulación de puntos, pero entiende que, debido a la velocidad implicada, es muy probable que el tribunal le imponga una inhabilitación en lugar de puntos de penalización. Nuestro cliente desea aprovechar esta oportunidad para disculparse por el incidente, que se produjo cuando se apresuraba para llevar a un amigo a la estación de tren.

Nuestro cliente afirma además que cree que el exceso de velocidad se produjo en un punto en el que la carretera era ancha y había pocas posibilidades de entrar en contacto con usuarios vulnerables de la vía pública, como peatones».