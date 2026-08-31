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La estrella del Manchester United admite que está «enfadado y decepcionado» pese a la contundente victoria ante el Ipswich
El Manchester United encuentra su ritmo con Carrick
El Manchester United logró su primera victoria de la temporada en la Premier League de forma contundente, al arrollar 5-2 al Ipswich Town en Old Trafford. El resultado supuso un hito importante para Carrick, al tratarse de su primer triunfo desde que fue nombrado entrenador permanente del club. Aunque el marcador sugirió un dominio total, el Manchester United tuvo que mostrar capacidad de reacción tras empezar por detrás en el partido ante el combativo equipo de Gary O’Neil.
Bruno Fernandes fue la gran estrella del encuentro, al firmar un hat-trick impecable para liderar la remontada. El mediapunta portugués contó con el apoyo de un gol de Bryan Mbeumo y de un desafortunado autogol de Jacob Greaves, lo que aseguró que los tres puntos se quedaran en Mánchester. Pese a los cinco goles marcados, el partido estuvo más igualado de lo que indicó el resultado final, con el Ipswich causando numerosos problemas a la zaga del United durante los noventa minutos.
- AFP
Shaw asume la responsabilidad por el error defensivo
La tarde comenzó de forma complicada para los locales cuando Leif Davis abrió el marcador en el minuto 29. El gol llegó después de que Abdul Fatawu superara a Luke Shaw con facilidad en la banda y pusiera un centro que Davis remató de volea a la red. Shaw, que ha estado bajo un importante escrutinio tras su error en la derrota del United en la jornada inaugural contra el Hull City, se mostró visiblemente frustrado por su papel en el primer gol.
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Shaw fue increíblemente sincero sobre su propia actuación a pesar del éxito del equipo. «Una victoria realmente importante. Sabíamos lo importante que era ganar hoy», declaró el lateral izquierdo. «Estoy un poco decepcionado y enfadado conmigo mismo por el primer gol. Estoy extremadamente contento con el equipo en la segunda parte, estuvo realmente bien.
«Con la calidad que hay en nuestra plantilla, deberíamos tener siempre la convicción de que podemos ganar partidos. Siempre ayuda cuando tienes a alguien como Bruno en tu equipo, puede marcar y crear».
El United muestra carácter tras la decepción ante el Hull
La victoria fue la respuesta perfecta a la desmoralizante derrota por 2-0 de la semana pasada a manos del Hull City. Shaw subrayó que la plantilla sentía una gran presión por rendir ante su afición y corregir los errores anteriores.
Continuando con su valoración del partido, Shaw añadió: «De un equipo como el Manchester United se espera que gane aquí. Después de la semana pasada, estábamos extremadamente decepcionados y sabíamos que teníamos que reaccionar hoy. Por supuesto, no en el primer gol, pero sí en la manera en que nos repusimos después. Mantuvimos un ritmo alto y seguimos yendo a por más; eso es algo que podemos mejorar esta temporada».
- AFP
Carrick elogia el espíritu del equipo en medio de las especulaciones sobre fichajes
Con el cierre del mercado de fichajes acercándose este martes, siguen circulando las especulaciones sobre el deseo del United de incorporar a un nuevo lateral izquierdo para competir con Shaw. Sin embargo, Carrick quiso centrarse en los aspectos positivos de su grupo actual y en las operaciones ya realizadas durante el mercado.
Carrick dijo a BBC Sport en su entrevista posterior al partido: "Creo que hemos hecho negocios fantásticos y que lo hemos hecho muy bien con el dinero que hemos gastado. Estamos sacando el máximo partido a la situación que tenemos. El espíritu es bueno y quieren luchar los unos por los otros".
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