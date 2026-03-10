Getty Images Sport
La estrella del Manchester City, Rodri, denunciado ante la policía por vecinos enfadados por «invasión de la privacidad»
La afición por los rascacielos de la estrella de la ciudad provoca una reacción local
El internacional español, que vive en un ático en Salford, habría enfurecido a los residentes de los apartamentos del centro de la ciudad. Rodri está acusado de volar un dron a pocos metros de las ventanas de sus vecinos por la noche, comprometiendo la privacidad de quienes viven en los pisos altos. Muchos residentes se han quejado al conserje del edificio y a la policía de Gran Mánchester de que las luces verdes intermitentes del dispositivo les han dejado «nerviosos» y «molestos». En los grupos de WhatsApp del edificio se han compartido supuestas fotos del jugador de 29 años en su balcón con un mando a distancia, lo que ha dado lugar a quejas formales sobre acoso y normativas de la CAA (Autoridad de Aviación Civil).
Los residentes critican los vuelos «molestos» que pasan por delante de sus ventanas.
Los habitantes locales han expresado abiertamente su frustración, señalando que la proximidad del dron resulta especialmente molesta dada la altura de los edificios. Uno de los residentes, un conductor de camiones que vive en la planta 34, describió el momento en que él y su pareja vieron el dispositivo.
«Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que esperas ver cuando estás viendo la televisión es un dron a un metro de la ventana», declaró a The Sun. «Mi mujer está muy nerviosa por ello. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos está molestando Rodri y su dron».
Otro vecino añadió que la situación le parecía una violación de las leyes contra el voyeurismo y confirmó que su novia había llamado al 101 para quejarse de la molestia.
Escrutinio legal para el centrocampista
Según la legislación del Reino Unido, los pilotos de drones deben respetar la privacidad, evitar causar molestias y, por lo general, deben superar una prueba teórica y registrar los dispositivos que superen un determinado peso. La policía de Gran Mánchester ha confirmado que está «investigando» las denuncias. Para un jugador que mantiene una vida personal discreta, este repentino escrutinio legal supone un momento excepcional de publicidad negativa desde su fichaje por 63 millones de libras procedente del Atlético de Madrid en 2019.
Investigaciones policiales y una carrera crucial para City
La policía interrogará al centrocampista para asegurarse de que comprende las leyes británicas sobre aviación y privacidad. Aunque es poco probable que se presenten cargos graves si se resuelve rápidamente, esta distracción llega en un momento delicado para el Manchester City. Podría ser multado o amonestado si la policía determina que ha infringido la normativa de la CAA.
Por ahora, seguirá centrado en el fútbol, ya que el equipo de Pep Guardiola se enfrenta a un calendario implacable en la Premier League y la Champions League.
