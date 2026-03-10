La estrella del Manchester City, Rodri, denunciado ante la policía por vecinos enfadados por «invasión de la privacidad»

Los habitantes locales han expresado abiertamente su frustración, señalando que la proximidad del dron resulta especialmente molesta dada la altura de los edificios. Uno de los residentes, un conductor de camiones que vive en la planta 34, describió el momento en que él y su pareja vieron el dispositivo.

«Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que esperas ver cuando estás viendo la televisión es un dron a un metro de la ventana», declaró a The Sun. «Mi mujer está muy nerviosa por ello. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos está molestando Rodri y su dron».

Otro vecino añadió que la situación le parecía una violación de las leyes contra el voyeurismo y confirmó que su novia había llamado al 101 para quejarse de la molestia.