El amanecer de la etapa de Zidane como seleccionador de Francia comenzó con un exitoso, aunque exigente, viaje a Turquía. En un partido marcado por mucho en juego y un ambiente físico, Francia logró la victoria para abrir su campaña en la Nations League con una nota positiva. Kylian Mbappe dejó el momento decisivo, definiendo con acierto antes de que su noche se viera desgraciadamente acortada por un contratiempo físico que ha dejado tanto a los aficionados como al cuerpo técnico pendientes de su estado físico. A pesar de la temprana salida del capitán y de algunas señales de un equipo todavía en transición, se cumplió el objetivo principal de sumar tres puntos a domicilio ante una resistente selección turca.

Hablando después del pitido final, Cherki expresó su satisfacción por cómo el equipo manejó las difíciles circunstancias. El joven centrocampista quiso subrayar que, aunque la actuación no fue perfecta, el carácter mostrado por la plantilla fue ejemplar. «Sinceramente, estamos muy contentos», insistió Cherki ante los periodistas en la zona mixta. «Sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado, conocíamos las cualidades de Turquía. El césped no nos ayudó, un césped muy complicado. Pero, sinceramente, muy contentos con el partido que hicimos. En los duelos, estuvimos presentes, dimos todo lo que pudimos hoy».