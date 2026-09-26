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La estrella del Manchester City Rayan Cherki elogia el fútbol fluido de Francia en un «mal campo» en la victoria ante Turquía en el debut de Zinedine Zidane
Inicio ganador de la era Zidane
El amanecer de la etapa de Zidane como seleccionador de Francia comenzó con un exitoso, aunque exigente, viaje a Turquía. En un partido marcado por mucho en juego y un ambiente físico, Francia logró la victoria para abrir su campaña en la Nations League con una nota positiva. Kylian Mbappe dejó el momento decisivo, definiendo con acierto antes de que su noche se viera desgraciadamente acortada por un contratiempo físico que ha dejado tanto a los aficionados como al cuerpo técnico pendientes de su estado físico. A pesar de la temprana salida del capitán y de algunas señales de un equipo todavía en transición, se cumplió el objetivo principal de sumar tres puntos a domicilio ante una resistente selección turca.
Hablando después del pitido final, Cherki expresó su satisfacción por cómo el equipo manejó las difíciles circunstancias. El joven centrocampista quiso subrayar que, aunque la actuación no fue perfecta, el carácter mostrado por la plantilla fue ejemplar. «Sinceramente, estamos muy contentos», insistió Cherki ante los periodistas en la zona mixta. «Sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado, conocíamos las cualidades de Turquía. El césped no nos ayudó, un césped muy complicado. Pero, sinceramente, muy contentos con el partido que hicimos. En los duelos, estuvimos presentes, dimos todo lo que pudimos hoy».
- AFP
Adaptándose a una superficie difícil
El estado del césped pareció explicar por qué Les Bleus carecieron por momentos de su habitual precisión en el último tercio, aunque la estrella del City siguió impresionada por la rapidez con la que la plantilla ha asumido las nuevas exigencias tácticas de Zidane. Incluso con un tiempo de preparación limitado, la influencia del campeón del mundo ya empieza a hacerse evidente en la forma en que Francia busca controlar los partidos.
Cherki profundizó en cómo el equipo consiguió aplicar un estilo de juego fluido pese a las dificultades externas del entorno. Señaló que la plantilla tuvo que adaptarse rápidamente al marco táctico planteado por el nuevo cuerpo técnico durante su breve periodo de entrenamiento conjunto. "Tuvimos tres sesiones de entrenamiento", explicó la centrocampista. "Pero sentimos directamente los preceptos que intenta inculcarnos: tener el balón de inmediato, mantenerlo en movimiento. Hoy, la calidad que mostramos pese al estado del campo... nosotras mismas estábamos bastante sorprendidas, para ser sinceras".
Un homenaje al entrenador legendario
Para muchos de los actuales internacionales franceses, jugar bajo las órdenes de un icono como Zidane es una experiencia transformadora, y Cherki no fue una excepción en sus elogios hacia el nuevo seleccionador. El jugador del City, que actuó en el corazón del centro del campo durante la victoria, reveló que la plantilla estaba desesperada por conseguir que el primer partido de Zidane al mando se saldara con triunfo. La admiración por el técnico, que anteriormente llevó al Madrid a un éxito europeo sin precedentes, parece ser una enorme fuerza impulsora dentro del vestuario mientras emprenden este nuevo capítulo de la historia del fútbol francés.
Cherki dejó claro que los jugadores están totalmente comprometidos con la figura legendaria que ahora está en la banda. «Es un placer absoluto», dijo Cherki sobre Zidane y sus métodos. «Conocemos su pasado como jugador y entrenador, teníamos muchas ganas de empezar esta nueva aventura con una victoria. Está muy bien conseguirla porque el partido no fue nada fácil dadas las circunstancias. Esta victoria es para él. Todo es nuevo para nosotros, igual que para él, estamos muy contentos, damos el máximo en el campo, es lo más importante».
- Getty Images Sport
Mirando hacia adelante pese al contratiempo de Mbappe
Aunque la victoria dejó muchos motivos para el optimismo, la lesión de Mbappe sigue siendo una nube negra sobre la concentración de Francia. Sin embargo, la profundidad de la plantilla y la flexibilidad táctica mostrada por jugadores como Cherki sugieren que Francia tiene las herramientas para adaptarse. El triunfo en Turquía sirve como una base sólida sobre la que Zidane puede construir su proyecto, demostrando que el equipo puede sacar resultados incluso cuando las condiciones están lejos de ser ideales. Mientras la selección francesa continúa su camino en la Nations League, es probable que el foco pase a centrarse en perfeccionar los mecanismos de juego que Zidane ha introducido.
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