La estrella del Manchester City, Erling Haaland, gana su tercera Bota de Oro y empata con Harry Kane y Alan Shearer en los récords de la Premier League

Su importancia para el equipo quedó patente en una inusual mala racha a finales de año, que pudo costar el título. Haaland solo marcó un penalti ante el Brighton en siete partidos, periodo en el que el City solo ganó dos veces. Recuperó su mejor nivel en el sprint final: anotó el gol de la victoria en Anfield y otro clave frente al Arsenal. Pero los empates ante Everton y Bournemouth permitieron que los Gunners, campeones por primera vez en 22 años, dejaran al club de Mánchester a un paso del título.