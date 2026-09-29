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La estrella del Liverpool Jeremy Jacquet se marca objetivos altos tras dejar la portería a cero en su debut con Francia ante Bélgica
Un debut estelar para la joven promesa del Liverpool
Con la tarea de liderar la defensa francesa junto a Maxence Lacroix, el exjugador del Rennes, de 21 años, se mostró notablemente sereno durante los noventa minutos. Su presencia física fue especialmente destacable, ya que dominó varios duelos aéreos clave y enfrentamientos por bajo para mantener a raya a una peligrosa delantera belga.
Mientras que muchos jugadores jóvenes se habrían visto superados por la ocasión, Jacquet pareció disfrutar de la responsabilidad depositada en él en un contexto de tanta exigencia. Su transición del fútbol de clubes en el Liverpool al escenario internacional pareció natural, lo que refuerza por qué está considerado como uno de los talentos defensivos más prometedores de Europa. A pesar de la presión de un debut, su capacidad técnica con el balón siguió siendo evidente, proporcionando una base sólida para que Francia construyera sus ataques desde atrás durante la ajustada victoria por 1-0.
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Altas exigencias pese a la victoria
A pesar del resultado positivo y del logro personal de dejar su portería a cero en su debut, Jacquet se mostró crítico con su propia actuación al hablar con los medios tras el pitido final. El joven central dejó claro que, aunque estaba contento con el resultado colectivo, cree que hay un margen de mejora importante en su propio juego. Esa incansable búsqueda de la perfección es una seña de identidad del entorno de élite que vive a diario en Anfield bajo la atenta mirada del gigante de la Premier League.
Al reflexionar sobre el partido, el defensor admitió que su mente ya estaba centrada en los errores que sentía haber cometido durante el encuentro. "Está claro que, siendo defensa, dejar la portería a cero, no hay nada mejor. Con la victoria al final. Solo puedo estar contento. Pero decir que estoy satisfecho, no. Pienso en 2-3 balones ofensivos, puedo hacerlo mejor una vez que recupero. Pero en general estoy contento, nos vamos con los 3 puntos y la portería a cero", explicó el defensor.
Zidane experimenta con nuevo talento
La inclusión de Jacquet formó parte de una estrategia más amplia de Zidane para integrar energía fresca en la dinámica de la selección nacional. El legendario entrenador no ha tenido miedo de dar oportunidades a quienes están rindiendo bien a nivel de clubes, y el choque con Bélgica sirvió como el escenario perfecto para ponerlo a prueba. Mientras Jacquet brilló en la zaga, otros debutantes también intentaron dejar su huella, entre ellos el delantero del Stade Rennais Esteban Lepaul, que disfrutó de su primera titularidad bajo el nuevo régimen. Fue una noche marcada por la transición y por la promesa de una nueva era para Francia.
La pareja defensiva formada por Jacquet y Lacroix ofreció un anticipo de un posible futuro para la selección francesa. Con jugadores veteranos dando un paso al lado, la puerta está abierta para que una nueva generación se consolide como fija en la convocatoria.
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Mirando al futuro del defensa del Liverpool
Zidane ha mostrado su disposición a integrar savia nueva desde que tomó las riendas, y la actuación de Jacquet sin duda ha dado mucho que pensar al legendario técnico. El defensa esperará conservar su puesto para el duelo del viernes contra Italia, donde otra actuación disciplinada podría hacerle ganar posiciones en el orden de preferencias. Con varios defensas veteranos bajo presión para mantener su nivel, la joven promesa del Liverpool está perfectamente situada para aprovechar cualquier oportunidad en el once inicial a medida que avanza la campaña de la Liga de Naciones.
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