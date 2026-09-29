Con la tarea de liderar la defensa francesa junto a Maxence Lacroix, el exjugador del Rennes, de 21 años, se mostró notablemente sereno durante los noventa minutos. Su presencia física fue especialmente destacable, ya que dominó varios duelos aéreos clave y enfrentamientos por bajo para mantener a raya a una peligrosa delantera belga.

Mientras que muchos jugadores jóvenes se habrían visto superados por la ocasión, Jacquet pareció disfrutar de la responsabilidad depositada en él en un contexto de tanta exigencia. Su transición del fútbol de clubes en el Liverpool al escenario internacional pareció natural, lo que refuerza por qué está considerado como uno de los talentos defensivos más prometedores de Europa. A pesar de la presión de un debut, su capacidad técnica con el balón siguió siendo evidente, proporcionando una base sólida para que Francia construyera sus ataques desde atrás durante la ajustada victoria por 1-0.