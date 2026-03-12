La estrella del Liverpool Hugo Ekitike habla sobre jugar con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en el París Saint-Germain y nombra a su compañero favorito en Anfield

Desde su fichaje por 79 millones de libras procedente del Eintracht de Fráncfort el pasado verano, el francés ha mostrado un gran estado de forma con el Liverpool, marcando 15 goles y dando seis asistencias en 38 partidos. Esta racha le ha valido entrar en la selección francesa de Didier Deschamps de cara al Mundial de 2026. Sin embargo, el delantero no se conforma con ser titular habitual, sino que tiene la mirada puesta en la cima individual del fútbol.

Cuando Owen Hargreaves le preguntó si tenía el potencial para convertirse en el mejor del mundo, Ekitike respondió: «Creo que puedo, creo que puedo. Hay margen de mejora, tengo que trabajar más, progresar, pero obviamente estoy donde quería estar, y aquí estoy. Cuando digo que no le tengo miedo a nada, es como si no temiera a la presión. La gente tiene expectativas puestas en mí y, la verdad, eso me encanta. Para mí es emocionante estar aquí, jugar partidos importantes, participar en grandes competiciones. Siempre quise estar ahí y jugar ese tipo de partidos para un club tan grande».