Andoni Iraola estará pendiente del estado físico de una de sus piezas clave en ataque después de que Gakpo quedara oficialmente descartado para el resto de la ventana internacional. El ex del PSV Eindhoven fue titular con Países Bajos en su partido de la Nations League contra Serbia, pero su noche se vio truncada de forma dolorosa. El incidente se produjo al inicio de la primera parte del encuentro en Belgrado, donde el jugador de 27 años fue víctima de una dura entrada. Las informaciones indican que Gakpo sufrió tras una entrada de Sasa Lukic, que vio la tarjeta amarilla por la dureza de la acción.

La KNVB confirmó el lunes por la tarde que el jugador ya ha abandonado la concentración para comenzar su proceso de recuperación, lo que deja un vacío importante en los planes tácticos de Xavi para los próximos partidos.