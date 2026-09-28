Getty Images Sport
Traducido por
La estrella del Liverpool Cody Gakpo se retira de la convocatoria de Países Bajos tras una dura entrada contra Serbia
Golpe por lesión internacional para la estrella del Liverpool
Andoni Iraola estará pendiente del estado físico de una de sus piezas clave en ataque después de que Gakpo quedara oficialmente descartado para el resto de la ventana internacional. El ex del PSV Eindhoven fue titular con Países Bajos en su partido de la Nations League contra Serbia, pero su noche se vio truncada de forma dolorosa. El incidente se produjo al inicio de la primera parte del encuentro en Belgrado, donde el jugador de 27 años fue víctima de una dura entrada. Las informaciones indican que Gakpo sufrió tras una entrada de Sasa Lukic, que vio la tarjeta amarilla por la dureza de la acción.
La KNVB confirmó el lunes por la tarde que el jugador ya ha abandonado la concentración para comenzar su proceso de recuperación, lo que deja un vacío importante en los planes tácticos de Xavi para los próximos partidos.
- AFP
Xavi no ha convocado a ningún sustituto
A pesar de la salida del atacante del Liverpool, muy comentada, el cuerpo técnico neerlandés ha decidido no convocar a un sustituto para los dos últimos partidos del parón. Xavi considera que tiene suficiente profundidad en su actual plantilla para cubrir la vacante en la banda izquierda. Se espera que Ruben van Bommel, que impresionó tras entrar como suplente el domingo por la noche, compita por un puesto en el once inicial. La selección también mantiene a Noa Lang, lo que ofrece al seleccionador dos opciones distintas para mantener su producción ofensiva en los próximos encuentros.
La decisión de mantener la plantilla actual pone de relieve la fe del seleccionador en sus jóvenes promesas, aunque sin duda se notará la ausencia de la veterana presencia de Gakpo. Países Bajos tiene previsto enfrentarse a Grecia este jueves en Tesalónica antes de regresar al Philips Stadion de Eindhoven para cerrar su calendario de octubre.
Los servicios médicos del Liverpool, en máxima alerta
El gigante de la Premier League estará pendiente del estado físico de su internacional neerlandés mientras se prepara para volar de regreso a Merseyside para una evaluación adicional. Liverpool confirmó que Gakpo regresará ahora al club para someterse a una nueva evaluación por parte del personal médico en el AXA Training Centre. Los informes iniciales desde la concentración neerlandesa sugieren que el problema está relacionado con su tobillo, aunque el alcance total del daño sigue sin estar claro hasta que se someta a pruebas en Inglaterra. El momento es especialmente delicado para el conjunto de Anfield, que busca mantener su posición en lo más alto de la clasificación de la Premier League.
- Getty Images Sport
Se acerca el choque crucial del Manchester City
Para el Liverpool, la principal preocupación es si Gakpo estará disponible para su gran duelo contra el Manchester City el próximo domingo. El Liverpool tiene previsto recibir al equipo de Enzo Maresca en Anfield el 11 de octubre, en un encuentro que ya está siendo presentado como un posible partido decisivo por el título. El equipo médico del AXA Training Centre trabajará sin descanso para asegurarse de que el delantero tenga la mejor oportunidad posible de recuperarse rápidamente.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias