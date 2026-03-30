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La estrella del Liverpool, Alexis Mac Allister, posa con una camiseta de Zinedine Zidane en medio de los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid
¿Un toque de moda en el Bernabéu?
El ganador del Mundial, de 27 años, recurrió a Instagram para compartir una serie de fotos que reflejan sus actividades a lo largo del mes de marzo, incluida una imagen destacada en la que aparece con la camiseta del Real Madrid con el número 5 de Zidane. Aunque la publicación también incluía imágenes suyas en acción en la Liga de Campeones contra el Galatasaray, ha sido el homenaje a la leyenda francesa lo que ha acaparado los titulares. Mac Allister ha sido un objetivo constante para los blancos desde sus destacadas actuaciones en el Mundial de 2022 y su posterior fichaje por el Brighton. A pesar de haber marcado contra el Madrid en campañas consecutivas de la Liga de Campeones con el equipo de Arne Slot, el encanto de la capital española sigue siendo un tema recurrente para la estrella sudamericana.
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Las negociaciones del contrato están en suspenso
Al hablar sobre su futuro antes del reciente partido de eliminatoria europea del Liverpool contra el Galatasaray, Mac Allister confirmó que aún no han comenzado las conversaciones formales sobre la renovación de su contrato. El centrocampista argentino declaró: «En primer lugar, quiero felicitar a Ryan [Gravenberch] por su nuevo contrato, porque es algo realmente bueno para él y se lo merece. Ha sido un jugador muy importante para nosotros en la temporada en la que ganamos la Premier League, lo cual no es nada fácil. Así que enhorabuena a él. En cuanto a mí, no estamos en negociaciones contractuales, pero no tengo prisa y eso es simplemente un hecho».
La negación de un padre
La aparición de estos rumores coincide con un periodo de importante transición para el Liverpool, cuya plantilla se enfrenta a una posible reestructuración, ya que figuras clave como Mohamed Salah e Ibrahima Konaté se acercan al final de sus contratos.
En declaraciones a WinWinAllSportssobre el supuesto interés del Madrid, el padre del jugador, Carlos Mac Allister, afirmó anteriormente: «Lo que puedo decir por el momento es que Alexis está centrado en el Liverpool y en la temporada actual. Alexis está muy contento y muy a gusto en el Liverpool».
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Un momento decisivo para Europa
La atención del Liverpool se centra ahora en el duelo de élite de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, cuyo partido de ida está previsto para el 8 de abril en la capital francesa. Esta eliminatoria de alto riesgo supone una oportunidad crucial para que Mac Allister recupere su mejor forma tras una temporada marcada por actuaciones irregulares y pequeños problemas físicos. Fuera del terreno de juego, la directiva de Anfield debe decidir si acelerar las negociaciones del contrato o arriesgarse a entrar en los dos últimos años del contrato del jugador, un escenario que debilitaría significativamente su poder de negociación frente a un Real Madrid al acecho.