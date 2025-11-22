La estrella del Liverpool Alexander Isak gasta £30,000 en un perro guardián tras recibir amenazas de muerte después de su transferencia millonaria

Isak no es el único jugador de la Premier League que está gastando mucho para aumentar la seguridad. A principios de este mes, se informó que varios futbolistas de la Premier League están recurriendo a ex luchadores de MMA para proporcionar seguridad para sus hogares después de una serie de robos en el ‘Golden Triangle’ de Cheshire. Varios jugadores y celebridades que viven en Alderley Edge, Wilmslow y Prestbury han sido objetivos de robos e incendios provocados, lo que ha llevado a varios jugadores a buscar una mayor protección.

El defensor del Everton, Jake O'Brien también invirtió en un perro de protección y más tarde explicó su decisión diciendo: "Creo que como persona de alto perfil, la seguridad es muy importante. No solo para ti, sino para tu familia, sabiendo que si estoy fuera por cualquier razón, mi familia está segura en casa. Como amamos a los perros, era lógico conseguir a Knox. Es muy leal y actuaría como la primera línea de protección si algo ocurriera. Personalmente elegí Chaperone K9 por recomendación de boca en boca de mis compañeros de equipo. Encontré su página de redes sociales. Ver para quién han proporcionado perros, y el profesionalismo y cuidado que tienen por los perros que entrenan me hizo decidirme rápidamente."