La estrella del Inter tiene el corazón puesto en fichar por el Barcelona, mientras el equipo de la Serie A planea una venta este verano

Con contrato con los nerazzurri hasta 2028, el defensa y el club han acordado mantener conversaciones formales sobre su futuro una vez que concluya la presente temporada. Sin embargo, ya se ha visto muy influido por el interés procedente de Cataluña, lo que indica que La Liga es su destino preferido sin lugar a dudas en caso de que abandone Italia. Bastoni es muy consciente del interés que desde hace tiempo le profesan los blaugranas, que han consultado su disponibilidad en varias ocasiones. Se espera que su claro deseo de ponerse a prueba en España desempeñe un papel fundamental en las negociaciones.