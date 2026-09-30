Stones ha sido condenado por una infracción por exceso de velocidad y se le ha impuesto una importante factura judicial, según The Independent. El jugador de 32 años fue sorprendido conduciendo su Range Rover a 43 mph en una zona de 30 mph cerca de su propiedad en Cheshire en mayo.

Stones admitió sin problemas que era el conductor cuando la Policía de Cheshire se puso en contacto con él inicialmente. Sin embargo, el internacional inglés no respondió a una segunda carta crucial. Ese documento le ofrecía la posibilidad de pagar una multa fija y evitar que la infracción llegara a los tribunales.

Debido a esa comunicación no atendida, el caso pasó al Single Justice Procedure. Un magistrado impuso al defensa cuatro puntos de penalización y le ordenó pagar una multa de 666 £. También deberá abonar 120 £ en costas y un recargo a las víctimas de 266 £.