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La estrella del Inter John Stones, sancionado con una multa judicial y una penalización por conducir tras no ver la correspondencia policial durante su estancia con Inglaterra en el Mundial
Defensa del Inter condenado por exceso de velocidad
Stones ha sido condenado por una infracción por exceso de velocidad y se le ha impuesto una importante factura judicial, según The Independent. El jugador de 32 años fue sorprendido conduciendo su Range Rover a 43 mph en una zona de 30 mph cerca de su propiedad en Cheshire en mayo.
Stones admitió sin problemas que era el conductor cuando la Policía de Cheshire se puso en contacto con él inicialmente. Sin embargo, el internacional inglés no respondió a una segunda carta crucial. Ese documento le ofrecía la posibilidad de pagar una multa fija y evitar que la infracción llegara a los tribunales.
Debido a esa comunicación no atendida, el caso pasó al Single Justice Procedure. Un magistrado impuso al defensa cuatro puntos de penalización y le ordenó pagar una multa de 666 £. También deberá abonar 120 £ en costas y un recargo a las víctimas de 266 £.
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La ausencia en el Mundial lleva a una cita judicial
La carta no recibida se produjo porque Stones estaba fuera representando a Inglaterra en el Mundial. Escribió una carta al Tribunal de Magistrados de Warrington para explicar su prolongada ausencia de su residencia en Cheshire.
Stones aceptó plenamente la acusación por exceso de velocidad en su correspondencia por escrito. Explicó que una combinación de compromisos internacionales, unas vacaciones de verano y un gran traspaso provocó el desafortunado error administrativo.
«No tengo nada que decir sobre el exceso de velocidad», escribió Stones al tribunal. «La razón por la que solo estoy respondiendo ahora a la infracción es porque represento a nuestro país en el fútbol y, por tanto, no he estado en casa ni he visto ningún correo. Envié mi carta el 28 de mayo para dar mis datos, me fui para reunirme con Inglaterra. Estuvimos allí hasta el 19 de julio».
Mudarse a Italia provoca más retrasos
Stones detalló a los magistrados su apretado calendario de verano para ofrecer todo el contexto. Señaló que envió sus datos iniciales de conducción el 28 de mayo antes de incorporarse a la concentración de Inglaterra. Después permaneció en el torneo de la Copa del Mundo hasta el 19 de julio. Posteriormente, el defensa se fue de vacaciones tras el torneo antes de cerrar su traspaso al Inter en verano. Como resultado, su casa en el Reino Unido quedó completamente vacía durante casi cuatro meses. Las cartas legales simplemente se fueron acumulando sin que nadie se diera cuenta durante ese periodo.
«Me fui de vacaciones y luego me mudé a Milán, así que esto se ha descubierto por casualidad», añadió Stones. «Esta es también la razón por la que no podría estar presente, ya que ya no resido en el país».
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El foco vuelve al fútbol
Con el asunto legal ya completamente resuelto, Stones puede centrarse por completo en el próximo capítulo de su carrera. El experimentado central estará deseando impresionar en el Inter mientras se adapta a la vida en Italia.
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