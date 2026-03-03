La estrella del Getafe sugiere que Antonio Rüdiger merece una sanción de 10 partidos por intentar romperme la cara, después de que el defensa del Real Madrid se saliera con la suya tras una brutal entrada

Tras el partido, Rico, visiblemente conmocionado, no se contuvo al evaluar la entrada que le dejó agarrándose la cara con dolor. Rico sugirió que la falta de intervención interna por parte de los árbitros era una señal de parcialidad, alegando que un jugador de un club más pequeño habría enfrentado consecuencias mucho más severas por la misma acción. «Si hubiera sido al revés, me habrían sancionado con la misma suspensión de 10 partidos o no habría jugado en toda la temporada. No sé para qué sirve el VAR. Creo que es para estas situaciones», declaró Rico a Deportes COPE en una explosiva entrevista tras el pitido final.

El defensa del Getafe sigue insistiendo en que las acciones de Rudiger fueron el resultado directo de un desacuerdo previo en el campo, y no una colisión accidental durante el transcurso del juego. La frustración de Rico fue compartida por sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico, que vieron cómo la impresionante volea de Martín Satriano en la primera parte aseguraba una famosa victoria para los menos favoritos, mientras que el momento más violento del partido quedó impune por parte del árbitro y la sala del VAR.